سوق الأسهم السعودية يتراجع بأعلى وتيرة في 3 أشهر

من: بدور الراعي

الرياض- مباشر: أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملات جلسة اليوم الأحد على انخفاض، ليواصل تراجعه للجلسة الثالثة، مسجلا أعلى خسائر يومية في أكثر من 3 أشهر، في ظل استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب مخاوف المستثمرين حيال الركود الاقتصادي العالمي المرتقب.

وتراجع المؤشر العام للسوق السعودي بنسبة 2.42 بالمائة ليهبط لأدنى مستوياته في يناير / كانون الثاني، ليخسر 203.99 نقطة وصولاً لمستوى 8241.67 نقطة.

وقال إبراهيم الفيلكاوي المستشار الاقتصادي لـ"مباشر"، إن الأسواق السعودية اليوم كانت أكبر المتأثرين بين أسواق الخليج نتيجة لتزايد المخاوف بين أوساط المستثمرين من تصاعد الأجواء الجيوسياسية بالمنطقة وحرب اليمين والتوتر في لبنان، إضافة للتوترات التجارية بين الصين وأمريكا، والتي أثرت بدورها على كافة الأسواق .

وتابع أن السوق السعودي أعطى إشارة الخروج منذ الأسبوعين الماضيين، لكن حدثت بعض الارتدادات لاختبار مستويات كسر الاتجاه الصاعد.

وأكد الفيلكاوي أنه مع افتتاح الاسواق العالمية غداً سيتضح مسار السوق السعودي، في الجلسات المقبلة في حال وجود تصريحات ايجابية بالأسواق العالمية، ومن المتوقع أن يحدث ارتداد مضاربي سريع غداً ومنه سيقلص تراجعاته.

وبلغت كمية التداول بالسوق السعودي، عند الإغلاق 99.55 مليون سهم، بلغت قيمتها 2.43 مليار ريال من خلال 94.75 ألف صفقة.

وتراجع قطاع البنوك بنسبة 2.70 بالمائة بفعل هبوط سهم الانماء والراجحي والأهلي بنسبة 4.04 بالمائة 2.26 بالمائة، و2.06 بالمائة على التوالي.

وتصدر قطاع التطبيقات وخدمات التقنية التراجعات بنسبة 3.24 بالمائة.

كما هبط قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.65 بالمائة بفعل تراجع سهم كيان السعودية المتراجع بنسبة3.91 بالمائة.

وتوقع إبراهيم الفيلكاوي المستشار الاقتصادي للأسهم: أن تتجه أغلب المحافظ في الفترة المقبلة للتخفيف من مراكزها بالأسهم تخوفاً من الهبوط أكثر من ذلك حتى تتضح الأمور على الصعيد الجيوسياسي لا سيما مع ترقب افتتاحات الأسواق العالمية التي من المتوقع أن تفاقم خسائرها.

وعلى مستوى أداء الأسهم، فقد شهدت هبوطا شمل جميع الأسهم باستثناء 11 سهماً، خالفت الاتجاه، بصدارة ميدغلف للتأمين الذي صعد بنسبة 4.96 بالمائة.

وتصدر سهم مصرف الراجحي التداولات من حيث القيمة بنحو 365.657 مليون ريال، في حين كان سهم الإنماء الأنشط من حيث الحجم بنحو 10.4 مليون سهم.

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