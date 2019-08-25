الاتصالات السعودية تختار "بوبا" لتقديم خدمات التأمين لمنسوبيها

الرياض – مباشر: تلقت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني (بوبا)، تعميدا من شركة الاتصالات السعودية؛ لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفي الشركة وأفراد عائلاتهم.

وقالت "بوبا" في بيان لها على "تداول"، اليوم الأحد، إنها ستقوم بموجب العقد بتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفي شركة الاتصالات السعودية وأفراد عائلاتهم، لمدة سنة ميلادية اعتباراً من 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وأضافت "بوبا"، أنها تتوقع أن تزيد قيمة العقود الإجمالية الناجمة عن هذا التعميد عن 5 بالمائة من إجمالي الأقساط المكتتبة لبوبا العربية للعام المالي 2018.

وتوقعت، أن يكون للعقد تأثير إيجابي على النتائج المالية لعام 2019 لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني.

وحققت الشركة نمواً بالأرباح بنسبة 20.8 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي؛ إلى 216.07 مليون ريال قبل الزكاة، مقابل 178.86 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2018.

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