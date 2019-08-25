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إضراب في مخيمات الفلسطينيين بلبنان.. والحكومة تشكل لجنة

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إضراب في مخيمات الفلسطينيين بلبنان.. والحكومة تشكل لجنة إضراب في مخيمات الفلسطينيين بلبنان.. والحكومة تشكل لجنة

جي بي سي نيوز :- قررت اللبنانية، تشكيل لجنة لدراسة الوضع الفلسطيني من كافة جوانبه، وذلك بالتزامن مع الإضراب العام في المخيمات الفلسطينية.

وقال وزير الإعلام اللبناني، جمال جراح، عقب إنتهاء جلسة مجلس الوزراء، إن اللجنة سيترأسها رئيس الحكومة سعد الحريري، وبعضوية الوزراء كميل أبو سليمان، ومحمود قماطي، وسليم جريصاتي، ويوسف فينيانوس، وأكرم شهيب.

وشهدت عدد من المخيمات الفلسطينية، إضرابا عاما، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع انعقاد مجلس الوزراء اللبناني، وذلك رفضا لقرار وزير العمل، بحق العمالة والمؤسسات الفلسطينية والقيود المتعلقة بإجبارهم على إصدار إجازات عمل.

وفي مخيم عين الحلو، أغلقت منذ ساعات الصباح، مدخل عين الحلوة، فيما شهد المخيم إضرابا عاما، تلبية لدعوة هيئة العمل الفلسطيني المشترك واللجان الشعبية هناك، وذلك للضغط من أجل التراجع عن قرار وزارة العمل.

وأعلنت هيئة العمل الفلسطيني، إغلاق مخيم المية ومية قرب مدينة صيدا، فيما نظم اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات أخرى، مسيرات حاشدة.

وتشهد المخيمات الفلسطينية في لبنان احتجاجات متواصلة، رفضا لوضع وزارة العمل المؤسسات والعمالة الفلسطينية ضمن حملة لـ"مكافحة العمالة الأجنبية غير النظامية",وفق عربي 21.

وبحسب تلك الخطة، يحظر على أرباب العمل تشغيل اللاجئين الفلسطينيين دون الحصول على تصريح، فضلًا عن إغلاق مؤسسات ومنشآت فلسطينية لا تملك التصاريح اللازمة للعمل.

ويعيش أكثر من نصف مليون فلسطيني في 14 مخيما في مناطق مختلفة في لبنان، أكبرها مخيم عين الحلوة في الجنوب يعيش فيه أكثر من 75 ألف لاجئ.

جي بي سي نيوز

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