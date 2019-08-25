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تعلن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني أنه تم تعميدها من قبل شركة الإتصالات السعودية (الإتصالات) لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني

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تعلن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني أنه تم تعميدها من قبل شركة الإتصالات السعودية (الإتصالات) لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني تعلن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني أنه تم تعميدها من قبل شركة الإتصالات السعودية (الإتصالات) لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني
بند توضيح مقدمة تعلن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني أنها تلقت خلال يوم 25 أغسطس 2019 تعميد شركة الإتصالات لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفي الشركة وأفراد عائلاتهم. تاريخ الترسية 1440-12-24 الموافق 2019-08-25 قيمة العقد تتوقع الشركة أن تزيد قيمة العقود الإجمالية الناجمة عن هذا التعميد عن 5% من إجمالي الأقساط المكتتبة لبوبا العربية للعام المالي 2018م. تفاصيل العقد تقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفي شركة الإتصالات السعودية وأفراد عائلاتهم لمدة سنة ميلادية اعتباراً من 05 أكتوبر2019م. أطراف ذات علاقة لا يوجد معلومات اضافية من المتوقع أن يكون للعقد تأثير إيجابي على النتائج المالية لعام 2019 لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني.

مباشر (اقتصاد)

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