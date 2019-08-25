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إسرائيل تنشر صورا فضائية للأهداف التي ضربتها في سوريا

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إسرائيل تنشر صورا فضائية للأهداف التي ضربتها في سوريا إسرائيل تنشر صورا فضائية للأهداف التي ضربتها في سوريا

ونشر هيم بيانا جاء فيه: "قام جيش الدفاع الليلة الماضية، بفضل عمليات استخبارية عميقة، بإحباط عملية إرهابية إيرانية ومنع المساس بالأراضي الإسرائيلية".

وتابع البيان أن "مندوبي إيران في سوريا حاولوا في الأيام الأخيرة إطلاق طائرات مسيرة متفجرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وقد كشفت الجهود الاستخبارية تخطيطات الخلية من داخل مبنى ايراني، بقيادة سليماني، وأدت لإحباط الخلية. فيلق القدس مستمر في جهوده لزعزعة الاستقرار في المنطقة"، مؤكدا "مواصلة الجهود لوقف محاولات فيلق القدس للمساس بإسرائيل ومواطنيها".

وأرفق البيان صورة جوية أظهرت الأهداف التي ضربها الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، في عقربا، جنوب شرق دمشق.

​وهاجمت إسرائيل، بالصواريخ أهدافا في سوريا، قالت دمشق إنها تصدت لها عبر دفاعها الجوي، وأن المضادات الجوية تمكنت من إسقاط عددا من الصواريخ الإسرائيلية بعد التعامل معها في سماء المنطقة الجنوبية الغربية لسوريا.

SputnikNews

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