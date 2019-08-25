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دراسة: القوى العاملة بالسعودية بحاجة لمساحات عمل مشتركة جديدة

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دراسة: القوى العاملة بالسعودية بحاجة لمساحات عمل مشتركة جديدة دراسة: القوى العاملة بالسعودية بحاجة لمساحات عمل مشتركة جديدة

الرياض- مباشر: أظهرت دراسة مشتركة لشركة استراتيجي& الشرق الأوسط، أنه بالرغم  من تزايد الطلب على مساحات العمل المشتركة في إلا أن توافرها محدود وإيجاراتها مرتفعة نسبيًا. 

وذكرت الدراسة، التي جاءت بعنوان: "أماكن العمل المشتركة في المملكة العربية السعودية الواقع والمأمول"، وفقاُ لبيان اطلع عليه "مباشر" اليوم الأحد، أن متطلبات أماكن العمل في المملكة تغيرت من التزامات طويلة الأجل في مساحات مكتبية تقليدية إلى بيئة عمل أكثر مرونة.

وقال الشريك في شركة استراتيجي& الشرق الأوسط بالرياض هلال حلاوي: "تضاعف عدد مساحات العمل المشتركة العالمية خلال الثلاث سنوات الماضية، وازداد عدد الأشخاص الذين يستخدمونها على الصعيد العالمي ثلاثة أضعاف".

وتابع حلاوي: "لوحظ تزايد الطلب على أماكن عمل حديثة في جميع أنحاء المملكة، مما أدى إلى تحول مكان العمل من التقليدي إلى المتطور".

وأشار الى أن السبب الرئيسي وراء ظهور مساحات العمل المشترك على مستوى العالم يكمن في التقدم التكنولوجي والمصلحة الاقتصادية بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل تحسين الاتصال بالإنترنت، والمصداقية، والسرعة، والوصول إلى التخزين السحابي، مما أدى إلى تضاؤل مستوى الحاجة لمكتب بالمعنى التقليدي.

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