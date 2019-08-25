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أرامكو السعودية: ابتكار تقنية لإعادة استخدام انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

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الرياض – مباشر: كشفت شركة الزيت العربية - أرامكو السعودية عن تطوير طرق مبتكرة لإعادة استخدام انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتحويلها إلى منتجات عالية القيمة، تلبي احتياجات المجتمعات والأفراد حول العالم.

وقالت الشركة، إن جهودها لا تتوقف عند هدف خفض الانبعاثات، بل تتجاوزه إلى تحويل ثاني أكسيد الكربون والغازات الأخرى المستخلَصة إلى منتجات صناعية نافعة واللقيم المستخدم في قطاع التصنيع.

وأضافت أرامكو، أنها لا ترى في غاز ثاني أكسيد الكربون والانبعاثات الأخرى المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري مجرد مخلفات عديمة القيمة، بل هي مواد مفيدة في تصنيع السيارات والأجهزة الطبية والمواد اللاصقة الصناعية والاستهلاكية والعزل، إضافة إلى طلاء الأدوات المنزلية وتغليف الأطعمة وغير ذلك.

وأطلقت أرامكو السعودية، في أغسطس/ آب 2015، أول مشروع في المملكة العربية السعودية لفصل الكربون وتخزينه، وكذلك مشروع الاستخلاص المحسن للنفط باستخدام ثاني أكسيد الكربون، وذلك في مرافقها لسوائل الغاز الطبيعي في العثمانية والحوية. 

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية السعودي، إن المملكة تقوم بدورٍ ريادي في إجراء أبحاث جديدة حول تقنيات فصل ثاني أكسيد الكربون وتخزينه وإعادة استخدامه؛ للتصدي لتحديات الانبعاثات الكربونية.

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