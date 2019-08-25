47 سهماً تنجو من الخسائر الحادة بأسواق الخليج

من: إيناس بهجت

مباشر: شهدت الأسواق الخليجية تراجعات حادة خلال مستهل الأسبوع الحالي، بجلسة تعاملات اليوم الأحد، على خلفية اشتعال نيران الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مع مخاوف المستثمرين حيال الركود الاقتصادي العالمي المرتقب.

وسجلت 6 بورصات هبوطاً كان على رأس تلك التعاملات السلبية السوق السعودي، وبورصة الكويت وأسواق الإمارات المالية، في حين ارتفعت بورصة البحرين هامشياً.

وغردت 47 سهما خارج سرب تلك التراجعات التي شهدتها الأسواق الخليجية، تجاه الصعود وسط اكتساء شاشات الأسعار باللون الأحمر اليوم.

السعودية بالصدارة

وبحلول الساعة 12.15 بتوقيت جرينيتش على قرب اغلاق تعاملات السوق السعودي، نزل المؤشر الرئيسي بنحو 2.26 بالمائة، إلى مستوى 8255.92 نقطة، فاقداً 188.74 نقطة.

ونجت 7 أسهم سعودية من تلك التراجعات كانت على رأس الارتفاعات سهم ميدغلف للتأمين 4.96 بالمائة، والأهلية للتأمين 1.66 بالمائة، والمركز 1.06 بالمائة، فضلاً عن الراجحي ريت 0.45 بالمائة، والأندلس 0.41 بالمائة، والدوائية وملكية ريت بنحو 0.16 بالمائة، و0.11 بالمائة على الترتيب.

الإمارات

وتراجع سوق أبوظبي المالي 1.41 بالمائة إلى مستوى 4968.17 نقطة، خاسراً 70.83 نقطة، كما هبط سوق دبي المالي 1.92 بالمائة، إلى مستوى 2715.68 نقطة بخسارة 53.17 نقطة.

وخالفت 6 أسهم فقط التعاملات السلبية لأسواق المال الإماراتية، ففي سوق دبي المالي ارتفع سهم واحد، إذ نزل سهم إكتتاب بنسبة 1.52 بالمائة، عبر تنفيذ 3 صفقات على 160.34 ألف سهم، بقيمة 31.94 ألف درهم.

أما في سوق أبوظبي للأوراق المالية، صعد 6 أسهم كان أولها وطنية 14.9 بالمائة، ثم رأس الخيمة للإسمنت الأبيض 7.92 بالمائة، وطاقة 6.67 بالمائة، والعالمية القابضة 5.16 بالمائة، فضلاً عن سيراميك رأس الخيمة 3.27 بالمائة، وأغذية 1.43 بالمائة.

الكويت

وأنهى المؤشر العام للبورصة الكويتية جلسة اليوم مُتراجعاً 1.52 بالمائة عند مستوى 5909.06 نقطة خاسراً نحو 91 نقطة. كما انخفض المؤشران الرئيسي والأول بنسبة 0.93 بالمائة و1.72 بالمائة على الترتيب.

وارتفع 15 سهم في بورصة الكويت مخالفاً الاتجاه السلبي لتعاملات اليوم، حبث تصدر التراجعات سهم الخصوصية بنسبة 6.94 بالمائة، تلاه العقارية 5.6 بالمائة، وبيان 5.46 بالمائة.

كما صعد سهم مدار 4.16 بالمائة، وم أعمال 4.01 بالمائة، وساحل 3.63 بالمائة، والإنماء 2.55 بالمائة، وأهلية 2.14 بالمائة، ومشاعر 2.05 بالمائة، وقيوين 1.81 بالمائة، وفجيرة 1.36 بالمائة.

كذلك انتعش سهم نور 0.93 بالمائة، وعمار 0.70بالمائة، وكميفك 0.55 بالمائة، وتحصيلات 0.54 بالمائة، والرابطة 0.27 بالمائة، فضلا عن السلام والخليجي 0.27 بالمائة و0.20 بالمائة على التوالي.

قطر

وتراجع المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 1.02 بالمائة ليتدنى إلى النقطة 9817.67، ليفقد 100.93 نقطة، مقارنة بمستويات يوم الخميس الماضي.

وارتفعت 9 أسهم في بورصة قطر تصدرها سهم الرعاية 5.15 بالمائة، والعامة للتأمين 3.88 بالمائة، وقطر وعمان 2 بالمائة، والدوحة للتأمين 0.93 بالمائة، بالإضافة إلى وقود 0.90 بالمائة، والتحويلية 0.63 بالمائة، وزاد القابضة 0.45 بالمائة، والكهرباء والماء 0.27، فضلاً عن ودام 0.16 بالمائة.

مسقط

وفي بورصة مسقط تراجع مؤشر مسقط بنحو 0.20 بالمائة، إلى 3979.86 نقطة، خاسراً بنحو 7.79 نقطة.

فيما خالفت 6 أسهم تلك التراجعات على رأسها سهم أعلاف ظفار 9.57 بالمائة، والعنقاء للطاقة 3.75 بالمائة، واومنفيست 1.81 بالمائة، كما ارتفع سهم اتش اس بس سي 0.78 بالمائة، وريسوت للأسمنت 0.57 بالمائة، وبنك مسقط 0.45 بالمائة.

ارتفاع وحيد

على العكس، ارتفعت بورصة البحرين هامشياً بنحو 0.01 بالمائة، إلى مستوى 1533.79 نقطة، بفضل ارتفاع 4 أسهم.

وتصدر اسهم مثل البحرين الإسلامي 4.20 بالمائة، وزين 1.94 بالمائة، وبتلكو 0.26 بالمائة، والبحرين للتسهيلات التجارية 0.24 بالمائة تلك الارتفاعات.

وخلال الأسبوع الماضي، شهد العالم عدة تقلبات اقتصادية جاءت على رأسها مخاوف الركود الاقتصادي خاصة في أوروبا مع استمرار انكماش النشاط الصناعي ووسط دراسة البنوك المركزية اتخاذ إجراءات تحفيزية.

كما اهتم المستثمرون بالتطورات السياسية في أوروبا وكذلك تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة وتبادل الطرفين فرض تعريفات جمركة جديدة على السلع المتبادلة بينهما.

وطالب دونالد ترامب في سلسلة تغريدات اليوم الشركات الأمريكية بإيجاد بدائل عن الصين، بعد ساعات من تعهد بكين بفرض تعريفات جمركية ضد سلع أمريكية.

وأعلنت الصين اليوم نيتها فرض تعريفات جمركية ضد سلع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار، رداً على قرار مماثل للولايات المتحدة.

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