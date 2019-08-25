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يوم غضب جديد للاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان (شاهد)

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جي بي سي نيوز :- جدد اللاجئون الفلسطينيون مسيراتهم الغاضبة رفضا لقرار وزير العمل كميل أبو سليمان بحق العمالة والمؤسسات الفلسطينية والقيود المتعلقة بإجبارهم على إصدار إجازات عمل.

وشارك الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين من مخيمات لبنان الجنوبية "البص ونهر البارد والمية ومية"، أكدوا خلالها على حقهم في ممارسة العمل داخل لبنان دون أن تنطبق عليهم قيود وزارة العمل.

وتوالت احتجاجات الفلسطينيين في لبنان عقب إطلاق وزارة العمل اللبنانية، في حزيران/يونيو الماضي، خطة قالت إن الغرض منها "مكافحة الأيدي العاملة غير الشرعية في لبنان؛ للحد من ارتفاع نسبة البطالة بين اللبنانيين"ووفق عربي 21.

ومن بين تدابير تلك الخطة، إغلاق المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من طرف أجانب لا يحملون إجازة عمل، ومنع تشغيل اللاجئين الفلسطينيين دون الحصول على تصريح، وإلزام المؤسسات التجارية المملوكة لأجانب بأن يكون 75 بالمئة من موظفيها لبنانيين.

ولم تستثن الخطة اللاجئين الفلسطينيين، الذين يقيمون بصفة دائمة في لبنان، حيث يعيش 174 ألفًا و422 لاجئًا فلسطينيًا، في 12 مخيما و156 تجمعًا بمحافظات لبنان الخمسة، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبناني، عام 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جي بي سي نيوز

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