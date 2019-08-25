السعودية تستورد هواتف وسيارات بـ 48.1 مليار ريال في 2018

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: سجلت واردات المملكة العربية السعودية من أجهزة الهاتف للشبكات الخلوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية والسيارات بأنواعها المختلفة انخفاضاً خلال عام 2018 على أساس سنوي.

ووفقاً لإحصائية لـ"مباشر"، تستند لبيانات حديثة لهيئة الإحصاء، تراجعت واردات المملكة من الهواتف والسيارات بالعام الماضي بنسبة 9.3 بالمائة مقارنة بـالعام 2017، وبما يعادل 4.94 مليار ريال.

وبلغت فاتورة واردات الهواتف والسيارات بالمملكة 48.1 مليار ريال في العام 2018، مقابل 53.04 مليار ريال في العام السابق.

وسجلت قيمة واردات السيارات - بأنواعها المختلفة من سيارات خاصة جيب وسيارات للنقل العام - 30.15 مليار ريال في العام الماضي، مقابل 34.08 مليار ريال بالعام 2017، بانخفاض 13.03 بالمائة.

ووصلت قيمة فاتورة الهواتف بالمملكة 17.95 مليار ريال في العام 2018، مقارنة بـقيمتها في العام السابق بواقع 18.96 مليار ريال.

وجاءت واردات أجهزة الهاتف للشبكات الخلوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية بمقدمة 50 صنفاً مستورداً في العام الماضي على مستوى القيمة.

وبلغت أوزان واردات السعودية من أجهزة الهاتف 9 آلاف طن بالعام الماضي؛ أغلبها جاء من الصين بواقع 6 آلاف طن بلغت قيمتها الإجمالية 13.77 مليار ريال، يليها فيتنام بواقع 3 آلاف طن بنحو 3.71 مليار ريال.

وارتفع عدد مشتركي الهاتف المتحرك بالسعودية إلى 41.63 مليون مشترك بنهاية الربع الأول من عام 2019، مقارنة بــ41.31 مليون مشترك بنهاية العام 2018.

وقالت الهيئة العامة للجمارك، الشهر الماضي، إن المملكة استوردت أجهزة جوالات بقيمة 9.1 مليار ريال بالنصف الأول من العام الجاري.

ووصل إجمالي قيمة واردات السعودية في العام الماضي 513.99 مليار ريال، مقابل 504.45 مليار ريال في العام 2017، بارتفاع نسبته 1.89 بالمائة، وبزيادة تعادل 9.55 مليار ريال.

وتم استيراد منتجات ومواد خام بالعام 2018 بأوزان وصلت إلى 75.24 مليون طن، مقارنة بــ 75.99 مليون طن في العام السابق.

واستوردت المملكة 15.9 بالمائة من إجمالي وارداتها في عام 2018 من الصين؛ بواقع 81.82 مليار ريال، مقارنة بــ76.97 مليار ريال في العام السابق، وبزيادة 6.3 بالمائة، أو ما يعادل 4.85 مليار ريال.

وكانت الآلات والأجهزة الكهربائية والمعدات وأجزاؤها بمقدمة الواردات الرئيسية للمملكة في العام الماضي بقيمة 111.17 مليار ريال، يليها معدات النقل بـ 84.65 مليار ريال، ثم منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها بنحو 51.72 مليار ريال.

وبلغت قيمة واردات المملكة العربية السعودية 5.318 تريليون ريال في الـ10 أعوام الماضية؛ خلال الفترة من عام 2009 حتى نهاية 2018.

وشكلت الواردات المصنعة أكثر من 70.8 بالمائة من إجمالي واردات السعودية في العام 2018 بقيمة 363.97 مليار ريال، يليها المواد نصف المصنعة بـ 123.65 مليار ريال، ثم المواد الخام بقيمة 26.38 مليار ريال.

وسجلت صادرات المملكة العربية السعودية نمواً ملحوظاً خلال العام 2018 مقارنة بـالعام السابق؛ بدعم مباشر من التطور الملحوظ بصادرات المواد الخام التي تشكل أكثر من 65 بالمائة من صادرات المملكة.

وكشف التقرير السنوي لإحصاءات الصادرات لعام 2018، الصادر عن هيئة الإحصاء السعودية، عن تصدير المملكة مواد خام بقيمة 722.11 مليار ريال تعادل 65.4 بالمائة من إجمالي الصادرات خلال عام، مقارنة بــ528.33 مليار ريال في العام 2017، بزيادة نسبتها 36.7 بالمائة.

وارتفعت الصادرات الإجمالية للمملكة العربية السعودية بنحو 32.7 بالمائة في العام الماضي، لتقفز لمستوى 1.104 تريليون ريال، مقارنة بـصادرات العام السابق التي بلغت 831.88 مليار ريال.

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