الجيش التونسي ينقذ 18 مهاجرا من الغرق
وأفاد بيان لوزارة الدفاع التونسية، بأن المجموعة المهاجرة تعطل مركبها على بعد 50 ميلا من شواطئ مدينة جرجيس، قادمين من ليبيا باتجاه الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، بحسب وكالة أنباء تونس (وات).
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وغرق ما لا يقل عن 65 مهاجرا متجهين إلى أوروبا من ليبيا في مايو/ أيار الماضي عندما انقلب قاربهم قبالة تونس.
وباتت ليبيا، تشكل البوابة الرئيسية للمهاجرين الأفارقة، الذين يتوجهون إلى الاتحاد الأوروبي عبر البحر الأبيض المتوسط في رحلات محفوفة بالمخاطر.