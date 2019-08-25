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صحيفة عبرية: الهجوم على سوريا رسالة قوية لقاسم سليماني

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© Sputnik . AMMAR AWAD

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الأحد، أن هناك حالة من تصاعد التوتر بين إسرائيل من جهة، وبين إيران وحزب الله اللبناني وسوريا من جهة، خاصة بعد الهجوم الإسرائيلي الذي وقع فجر اليوم على موقع تابع للحرس الثوري الإيراني في قرية عقربا قرب العاصمة السورية دمشق، وكذلك تسيير سلاح الجو الإسرائيلي لطائرتين مسيرتين في الضاحية الجنوبية في بيروت، معقل حزب الله، وسقوطهما.

جاء الهجوم الإسرائيلي بدعوى محاولة محاولة الإيرانيين شن هجوم بطائرات مسيرة صغيرة مفخخة على الشمال الإسرائيلي، ردا على هجمات إسرائيلية سابقة في العراق لقوات الحشد الشعبي العراقية.

وكتب المحلل السياسي للصحيفة العبرية "يديعوت أحرونوت"، رون بن يشاي، أن المواجهة المتواصلة بين إسرائيل وإيران اتسعت، وأن العمليات الإسرائيلية في العراق أدت في الأيام الأخيرة إلى محاولة تنفيذ هجوم إيراني غير مسبوق في إسرائيل، ينطلق من الأراضي السورية، في إشارة إلى الطائرات المسيرة الصغيرة.

وأوضح الكاتب الإسرائيلي أن الاعتراف الإسرائيلي بالهجوم على سوريا رسالة قوية إلى قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، فضلا عن إظهار ضعف سليماني أمام الزعيم الأعلى في إيران، آية الله علي خامنئي.

SputnikNews

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