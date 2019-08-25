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الحشد الشعبي يسقط طائرة استطلاع حلقت فوق مقر تابع له في الموصل

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© AP Photo / Hadi Mizban

وقال مصدر، إن "قوة من استخبارات لواء 50 في الحشد الشعبي في نينوى تمكنت، اليوم، من إسقاط طائرة مسيرة مخصصة لأغراض المراقبة".

وأضاف المصدر لموقع "السومرية نيوز"، إن "ذلك جاء بعد اقتراب الطائرة من مقر اللواء".

وذكر الحشد الشعبي في بيان على موقعه الإلكتروني، يوم الخميس الماضي، جاء فيه "تمكنت الدفاعات الجوية للحشد الشعبي من استهداف طائرة استطلاع فوق مقر اللواء 12 بالحشد في حزام العاصمة بغداد".

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أعلن يوم الخميس الماضي أن وسائل الدفاع الجوي التابعة للبلاد ستقوم بإسقاط أية طائرة حربية تخترق الأجواء العراقية.

وأمر بفتح تحقيق شامل تشترك فيه جميع الجهات المسؤولة للتحري في انفجار مخازن العتاد في معسكر "الصقر" ورفع تقرير خلال مدة أقصاها أسبوع، داعيا إلى إلغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الأجواء العراقية لجميع الجهات العراقية والأجنبية.

يأتي ذلك، بعد انفجار مستودع أسلحة للحشد الشعبي، الاثنين قبل الماضي، وتطاير صواريخه نحو منازل المواطنين في العاصمة بغداد، في حادثة هزت الرأي العام، وراح ضحيتها قتيل وعشرات الجرحى، وذكرت تقارير عدة أن طائرات إسرائيلية هي التي قصفته.

SputnikNews

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