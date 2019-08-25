أخبار عاجلة

صاحبة السعادة- أحمد صلاح حسني يحكي عن مسلسل حكايات بنات .. الست هي اللي بتتكلم كتير -
صاحبة السعادة- أحمد صلاح حسني : الشغل مع الأستاذ عادل أمام فرق معايا 10 سنين خبرة -
صاحبة السعادة-أحمد صلاح حسني : ابتديت من الصفر عشان محدش يقول دا كان لاعب كرة -
صاحبة السعادة- كواليس فيلم الممر .. أحمد صلاح حسني : كنا كتيبة و كأننا دخلنا الجيش فعلاً -
صاحبة السعادة-أحمد صلاح حسني : الدور الحلو بـ يفرض نفسه .. و يتحدث عن الجيل الجديد من الشباب -
صاحبة السعادة- أحمد صلاح حسن يحكي عن أصعب مشاهد في مسلسل "حكايتي" مع ياسمين صبري -
صاحبة السعادة- أحمد صلاح حسني : اجواء تصوير مسلسل "حكايتي" من أسباب نجاحه -
صاحبة السعادة- أحمد صلاح حسني : نوع الوجع اللي موجود في شخصية "علي " موجودة في شباب كتير -
برنامج مساء dmc - حلقة الثلاثاء مع (رامي رضوان) 27/8/2019 - الحلقة الكاملة -
مساء dmc - قراءة في تطورات الأوضاع بالسودان بعد توقيع اتفاق الفترة الانتقالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

الحشد الشعبي يعثر على مضافة لـ"داعش" في صحراء الأنبار

Google+ Print
الحشد الشعبي يعثر على مضافة لـ"داعش" في صحراء الأنبار الحشد الشعبي يعثر على مضافة لـ"داعش" في صحراء الأنبار

ونقل موقع "الحشد الشعبي بيانا جاء فيه انه "ضمن عمليات إرادة النصر الرابعة عثرت قطعات اللواء 19 في الحشد الشعبي على مضافة لداعش في صحراء جنوب غرب ناحية عكاشات"، لافتا إلى أن "قطعات الحشد وبإسناد طيران الجيش والقوة الجوية العراقية تواصل تقدمها وفق الخطط المرسومة لتحقيق كامل أهدافها".

وحققت القوات العراقية، جميع أهدافها المرسومة في المرحلة الأولى من عملية "إرادة النصر" التي انطلقت صباح الأحد، 7 يوليو/ تموز، لتفتيش المناطق الصحراوية الرابطة بين محافظات: نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، وصولا إلى الحدود الدولية السورية، في الجهة الشمالية الغربية من البلاد.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
استنفار أمني في غزة بعد وقوع انفجارين

استنفار أمني في غزة بعد وقوع انفجارين

"أنصار الله" تعلن قتل وإصابة عسكريين بالجيش اليمني شمال حجة

"أنصار الله" تعلن قتل وإصابة عسكريين بالجيش اليمني شمال حجة

الشرطة الفلسطينية في غزة تكشف تفاصيل انفجار جنوب المدينة

الشرطة الفلسطينية في غزة تكشف تفاصيل انفجار جنوب المدينة

مقتل فلسطينيين وإصابة ثالث جراء غارة إسرائيلية في غزة

مقتل فلسطينيين وإصابة ثالث جراء غارة إسرائيلية في غزة