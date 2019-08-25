أنصار الله يعلنون استهداف تجمعات للجيش السعودي قبالة نجران بصاروخ باليستي

وقال المتحدث باسم القوات التابعة للحوثيين، العميد يحيى سريع، اليوم الأحد "القوة الصاروخية تطلق صاروخ باليستي نوع نكال على تجمعات الجيش السعودي والمخدوعين قبالة السديس بنجران"، بحسب قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله".

وأوضح سريع "أصاب [الصاروخ] هدفه بدقة عالية وخلف عشرات القتلى والجرحى.. وتم مشاهدة عدد من سيارات الإسعاف تهرع لنقلهم".

​وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.