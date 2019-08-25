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"تداول": صفقة خاصة على "الراجحي" ضمن مستويات التداول

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"تداول": صفقة خاصة على "الراجحي" ضمن مستويات التداول "تداول": صفقة خاصة على "الراجحي" ضمن مستويات التداول

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم "تداول"، اليوم الأحد تنفيذ صفقة خاصة على سهم مصرف الراجحي بعدد أسهم بلغ 130 ألف سهم، بلغت قيمتها 8.48 مليون ريال.

ووفقاً لبيانات السوق، تم تداول السهم، فقد تم تنفيذ الصفقة عند سعر 65.2 ريال؛ وهو ضمن مستويات تداول السهم خلال الجلسة.

وتم تداول سهم "الراجحي" خلال جلسة الأحد بين مستويات 66.3 ريال و65.1 ريال، وهو أعلى وأدنى سعر للسهم حتى هذه اللحظات على التوالي.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول)، والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: سعر آخر صفقة، وأعلى أو أدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات.

بينما تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: كمية الأسهم المتداولة، وقيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المتداولة.

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