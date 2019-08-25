تركيا: بدء العمليات المشتركة مع واشنطن تمهيدا للمنطقة الآمنة

جي بي سي نيوز :- أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، السبت، أن مركز العمليات المشتركة مع واشنطن بشأن المنطقة الآمنة في إدلب شمال غربي سوريا، بدأ عملياته بشكل كامل.

وجاء في خبر عاجل لوكالة الأناضول التركية للأنباء، أن "وزير الدفاع التركي يعلن بدء مركز العمليات المشتركة حول المنطقة الآمنة بسوريا العمل بطاقة كاملة، وبدء تنفيذ خطوات المرحلة الأولى ميدانيا".

وذكرت الوكالة الحكومية نقلا عن أكار، أن "أولى الطلعات المشتركة للمروحيات (مع الولايات المتحدة) تجري اليوم (السبت)، كما تم البدء بتدمير مواقع وتحصينات الإرهابيين".

وأضاف وزير الدفاع التركي: "سنستخدم حقنا في الدفاع المشروع حتى النهاية، في حال أي هجوم ضد نقاط مراقبتنا أو وجودنا في إدلب".

ترحاب كردي

وفي الإطار ذاته، تعهد أكراد سوريا، السبت، ببذل كافة الجهود لإنجاح مساعي أنقرة وواشنطن بشأن إقامة "منطقة آمنة" شمالي سوريا، على طول الحدود مع تركيا.

وتوصلت الولايات المتحدة وتركيا الشهر الجاري، بعد جولات من المحادثات الثنائية، إلى اتفاق على إنشاء منطقة آمنة تفصل بين مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد، العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، والحدود التركية، على أن يتم تنفيذه بشكل تدريجي.

وقال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، السبت، في كلمة خلال المؤتمر السنوي لقواته في مدينة الحسكة (شمال شرق): "نعلن أننا سنبذل كل جهودنا من أجل نجاح الجهود المبذولة لتحقيق التفاهم أو التوافق مع الدولة التركية والجهود التي تقوم بها الولايات المتحدة الأميركية"، من أجل إنشاء المنطقة الآمنة.

وتابع: "اليوم هناك نوع من التفاهم واتفاق مبدئي حول ترسيخ الأمن والاستقرار على حدودنا. ومن جهتنا كقوات سوريا الديمقراطية سنكون طرفا إيجابيا لنجاح هذه العملية".

وبحسب بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السابع من شهر أغسطس الحالي، أعلنت أنقرة أنه ستتم إقامة مركز عمليات مشترك في تركيا، بهدف "تنسيق وإدارة تطبيق منطقة آمنة" بالتعاون مع واشنطن.

وأعلن أكار الأسبوع الماضي أن وفدا أميركيا يعمل في منطقة شانلي أورفا في جنوب شرق تركيا على إنشاء هذا المركز.

ويعد المقاتلون الأكراد في صفوف قوات سوريا الديمقراطية شريكا رئيسيا للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن في قتال تنظيم "داعش"، وتمكنوا من دحره من مناطق واسعة في شمال شرق سوريا، إلا أن أنقرة تعدهم "إرهابيين" وتعتبرهم إمتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا ضدها على أراضيها منذ عقود.

وأكد أكار ونظيره الأميركي مارك إسبر، خلال اتصال هاتفي، الأربعاء، "عزمهما اتخاذ خطوات فورية ومنسقة" للبدء بتنفيذ الاتفاق، وفق بيان عن وزارة الدفاع الأميركية.

ولم يتضح بعد ما سيكون عليه حجم هذه المنطقة وكيف ستعمل، إلا أن أنقرة تحدثت عن نقاط مراقبة ودوريات مشتركة.

وكانت دمشق سارعت إلى إبداء رفضها "القاطع" للاتفاق التركي الأميركي، محملة الأكراد المسؤولية.

وبعد عقود من التهميش، تصاعد نفوذ الأكراد في سوريا بعد اندلاع النزاع في عام 2011 وإنشائهم إدارة ذاتية شمال شرقي البلاد، الأمر الذي أثار مخاوف تركيا من إقامتهم حكما ذاتيا قرب حدودها.

وشنت تركيا عمليتين عسكريتين في سوريا، الأولى عام 2016 وسيطرت بموجبها على مدن حدودية عدة بينها جرابلس، والثانية عام 2018 وانتهت بسيطرتها مع فصائل سورية موالية لها على منطقة عفرين في محافظة حلب.

تحركات عسكرية سورية

وحشد الجيش السوري تعزيزات عسكرية شمال مدينة خان شيخون الاستراتيجية جنوبي إدلب، في محاولة لمواصلة تقدمه في المنطقة، غداة تمكنه من تطويق نقطة مراقبة تركية.

وسيطر الجيش السوري، الجمعة، على كافة البلدات والقرى التي كانت تحت سيطرة الفصائل المعارضة في ريف حماة الشمالي، بعد تقدمها جنوبي خان شيخون التي سيطرت عليها بالكامل الأربعاء.

وتتعرض هذه المنطقة مؤخراً لقصف سوري وروسي كثيف، تسبب بنزوح غالبية سكانها من أبنائها والنازحين إليها.

وتقع مدينة معرة النعمان على بعد نحو 25 كيلومتراً شمال خان شيخون، ويمر فيها طريق حلب دمشق الدولي الذي استعاد الجيش السوري جزءاً منه في الأيام الأخيرة.

وبعد أكثر من ثلاثة أشهر من قصف سوري وروسي مكثف على مناطق في إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة، بدأ الجيش السوري في الثامن من الشهر الحالي هجوما تمكن بموجبه من استعادة بلدات عدة في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي، حيث طوق الجمعة أكبر نقطة مراقبة تركية في بلدة مورك.

وتنشر تركيا الداعمة لفصائل معارضة 12 نقطة مراقبة في محافظة إدلب ومحيطها، بموجب اتفاقات مع روسيا الداعمة لدمشق، جنّبت إدلب هجوما لطالما لوحت دمشق بشنه.

وتتهم الأخيرة أنقرة بالتلكؤ في تنفيذ اتفاق نص على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب ومحيطها.

وتعرض رتل تعزيزات عسكرية أرسلته أنقرة مطلع الأسبوع إلى ريف إدلب الجنوبي وكان في طريقه إلى مورك، لقصف جوي سوري استهدف سيارة مرافقة تابعة لفصيل سوري معارض موال لتركيا,وفق وكالات .

ولم يتمكن الرتل من إكمال طريقه بعدما قطعت قوات النظام طريق دمشق حلب الدولي مع تقدمها في محيط خان شيخون.