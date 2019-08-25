سوق الأسهم السعودية يهبط لأدنى مستوياته منذ يناير

الرياض- مباشر: واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تراجعاته خلال تعاملات اليوم الأحد، تزامناً مع خسائر نالت من كافة أسواق الخليج بفعل المخاوف الجيوسياسية وتصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

وبحلول الساعة 12 بتوقيت الرياض سجل مؤشر" تاسي"انخفاضاَ بنسبة 2.15 بالمائة الى مستوى 8264.24 نقطة ليفقد في نحو ساعتين 180.48 نقطة وهو أدنى مستوى يلامسه سوق الأسهم منذ يناير 2019.

وشهد السوق تداولات بلغت 46.21 مليون سهم في هذه الأثناء وبقيمة 1.147 مليار ريال من خلال تنفيذ 45.71 ألف صفقة.

وتراجع قطاع الخدمات التجارية بنسبة 3.21 بالمائة، في ظل تراجع سهم "التموين" الذي هبط بنحو 3.33 بالمائة.

كما ضغطت تراجعات قطاع البنوك على أداء السوق بتراجع قدره 2.32 بالمائة بعد تراجع بنك ساب بنحو 3.98 بالمائة، كما نزل سهم الإنماء بنحو 3.11 بالمائة.

وهبط قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.09 بالمائة بفعل هبوط سهم سابك بنسبة 1.95 بالمائة.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم الأحد، عن اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط، وشهدت الساحتين اللبنانية والسورية توترات متبادلة مع إسرائيل.

واشتد النزاع التجاري بنهاية الأسبوع الماضي مع مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشركات الأمريكية بالسعي إلى بدائل لعملياتها في الصين بعد أن أعلنت بكين عن رسوم جمركية انتقامية على منتجات أمريكية.

وقالت المحللة الفنية للأسهم منى مصطفى، لـ"مباشر"، إن هناك توجهات بيعية قوية دفعت مؤشرات أسواق الخليج للهبوط بشكل لافت تزامناً مع التوترات الجيوسياسية.

وأشارت إلى أنه وبعد عودة الأجانب وبعض المؤسسات الدولية بالاستثمار بأسهم المنطقة خلال الجلسات الماضية بدأت موجة جديدة من البيع والحذر بالقلق بالأسواق وهو ما ينبئ باستمرار هذا السلوك لدى المتعاملين في مستهل الأسبوع الجاري.

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