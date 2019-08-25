إحصائية..البنوك الخليجية ترفع أصولها لـ2.2 تريليون دولار بالنصف الأول من2019

من: بدور الراعي

الرياض-مباشر: ارتفعت أصول المصارف والبنوك الخليجية المدرجة بأسواق المال بنهاية النصف الأول من 2019 بنحو 9.13 بالمائة بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2018، بقيمة إجمالية نحو 183.5 مليار دولار.

وأظهرت إحصائية لـ "مباشر" أن اجمالي موجودات البنوك الخليجية بلغت بنهاية الستة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 2.19 تريليون دولار، مقارنة بـ2.01 تريليون دولار للفترة المناظرة للعام السابق.

ثلث الأصول للإمارات

وبحسب رصد "مباشر" حصلت البنوك الإماراتية على النصيب الأكبر من إجمالي قيمة أصول بنوك الخليج بنسبة تجاوزت 32.5 بالمائة، تلاها البنوك السعودية بنسبة 28.35 بالمائة من اجمالي محصلة الأصول بالخليج.

وشكلت أصول البنوك القطرية نحو 19.2 بالمائة من القيمة الإجمالية للأصول، وحلت البنوك الكويتية بالمركز الرابع لتمثل ما نسبته 13.8 بالمائة من القيمة الإجمالية، ثم البنوك العمانية بنسبة 3.5 بالمائة، وأخيراً جاءت أصول البنوك البحرينية بنسبة تصل إلى 2.6 بالمائة من اجمالي موجودات البنوك الخليجية.

وتفصيلاً؛ أظهر مسح "مباشر" تصدر البنوك الإماراتية ،البالغ عددها 18 بنكاً، أصول بنوك الخليج بنحو 714 مليار دولار (2.623 تريليون درهم)، مقابل 622.8 مليار دولار (2.29 تريليون درهم) بالفترة المماثلة من عام 2018 ، بقفزة في اجمالي الأصول تصل لى 91.2 مليار دولار.

وجاء الإرتفاع في أصول البنوك الإماراتية بدعم من البنوك الثلاثة الكبرى بالإمارات وهي أبوظبي الأول، والإمارات دبي الوطني، وأبوظبي التجاري والتي تمثل نحو 66 بالمائة من إجمالي موجودات البنوك بالإمارات لتضيف وحدها 78.64 مليار دولار.

ووفقاً للبيانات المتاحة لدى "مباشر"، يعتبر بنك أبوظبي الأول أكبر البنوك الإماراتية في الأصول بنحو 211 مليار دولار، يليه بنك الإمارات دبي الوطني بنحو 130 مليار دولار، ويحل ثالثاً أبوظبي التجاري بنحو 74 مليار دولار.

ويظهر رصد "مباشر" أن البنك "العربي المتحد" انخفاضاً في أصوله بالنصف الأول من العام الجاري بنحو 160 مليون دولار، ليصل إلى 5.34 مليار دولار، مقابل 5.5 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام الماضي.

ساب يرفع أصول البنوك السعودية

وجاءت بالمركز الثاني في إجمالي الأصول "البنوك السعودية"، والتي سجلت ارتفاعاً بنحو 8.65 بالمائة لتصل إلى 621.75 مليار دولار ( 2.33 تريليون ريال) مقابل 572.3 مليار دولار ( 2.14 تريليون دولار) عن الفترة ذاتها من العام الثاني لترتفع بقيمة 49.5 مليار دولار.

وجاء الارتفاع في قيمة الأصول لبنوك المملكة بدعم من صفقة اندماج بنكي ساب والأول لترتفع اجمالي أصوله بنحو 23.23 مليار دولار.

ووفقاً لمسح "مباشر "يعتبر بنك الأهلي التجاري أكبر بنوك المملكة في الأصول والبالغة نحو 127.6 مليار دولار، ويليها مصرف الراجحي بنحو 98.5 مليار دولار، ويأتي ثالثاً بنك ساب بأصول قدرها 72 مليار دولار.

أكبر أصول البنوك الخليجية

وجاء بنك "قطر الوطني" في مقدمة البنوك الخليجية في قيمة الأصول بحسب رصد "مباشر" بإجمالي 243.43 مليار دولار، مقابل 231.8 مليار دولار لترتفع أصول البنك بنحو 11.65 مليار دولار.

وحل ثانياً "بنك أبو ظبي الأول" بإجمالي أصول قدرها 211 مليار دولار بنهاية النصف الأول من 2019 لترتفع بقيمة 22.67 مليار دولار عن النصف الأول من 2018 والتي بلغت حينها 188.28 مليار دولار.

وجاء بالمركز الثالث بنك الإمارات دبي الوطني بإجمالي أصول قدرها 146.4 مليار دولار، مقارنة بـ 130 مليار دولار عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

إندماجات مصرفية ترتفع أصول بنوك الخليج

وبحسب الإحصائية التي أعدها "مباشر" ، كان بنك أبوظبي التجاري أكثر البنوك التي سجلت قفزة في الأصول بقيمة 39.55 مليار دولار، لترتفع أصوله من 73.96 مليار دولار إلى 113.51 مليار دولار، وذلك نتيجة اندماجه مع بنك الاتحاد الوطني وتكوين كيان جديد في مايو/ أيار الماضي.

وكشفت الإحصائية أن بنك ساب سجل ثاني أكبر قفزة في الأصول بين كافة بنوك الخليج، وذلك بسبب الاندماج مع ساب والأول، ليصل إجمالي أصول البنك بعد الاندماج إلى 72 مليار دولار (270.3 مليار ريال) مقابل 49 مليار دولار أو ما يعادل 183.13 مليار دولار عن الفترة ذاتها من العام الماضي لترتفع الأصول بقيمة 23.23 مليار دولار بنسبة 47.6 بالمائة.

17.6 مليار دولار زيادة بأصول المصارف القطرية

وتحل البنوك القطرية في المركز الثالث بين أصول المصارف الخليجية بإجمالي 421.3 مليار دولار (1.534 تريليون ريال قطري)، مقابل 403.68 مليار دولار ( 1.47 تريليون ريال ) لترتفع بقيمة 17.62 مليار دولار خلال النصف الأول من 2019.

وجاء الارتفاع في أصول المصارف القطرية بشكل أساس من بنك قطر الوطني، أكبر البنوك القطرية من حيث الأصول، والذي أضاف نحو 11.65 مليار دولار، ويليه "المصرف" بإجمالي أصول قدرها 42.5 مليار دولار، ثم البنك التجاري القطري بأصول قدرها 38.8 مليار دولار.

البنوك الكويتية

وعلى صعيد البنوك الكويتية فتحتل المركز الرابع بين البنوك الخليجية في إجمالي الأصول لترتفع بالنصف الأول من 2019 بنسبة 6.2 بالمائة من 285.02 مليار دولار إلى 302.73 مليار دولار بما يعادل 17.7 مليار دولار.

ويعد كل من بنك الكويت الوطني وبيتك أكبر البنوك الكويتية من ناحية الموجودات، وارتفعت أصول "وطني" بنحو 3 مليارات دولار لتصل إلى 91.36 مليار دولار، فيما زادت أصول بيتك بنحو 3.7 مليار دولار.

وتأتي البنوك العمانية المدرجة، وعددها 8 بنوك، في المركز الخامس بين بنوك الخليج من ناحية الأصول، لترتفع بنحو 3.2 مليار دولار بنسبة 4.4 بالمائة الى 76.4 مليار دولار بعدما بلغت بنهاية النصف الأول من 2018 نحو73.2 مليار دولار.

ويعتبر بنك مسقط أكبر بنوك السلطنة من ناحية الموجودات بنحو 31.03 مليار دولار، ويليه بنك ظفار بنحو 10.85 مليار دولار ولكنه سجل تراجع في موجوداته في ستة أشهر بنحو 111.64 مليون دولار.

كما تستحوذ البنوك البحرينية على 2.6 بالمائة من اجمالي موجودات بنوك الخليج لتصل الى 57 مليار دولار، مقابل 52.7 مليار دولار عن الفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة قدرها 4.3 مليار دولار.

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