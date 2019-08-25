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"ميدغلف" ينجو من موجة خسائر الأسهم السعودية بعد حكم قضائي

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"ميدغلف" ينجو من موجة خسائر الأسهم السعودية بعد حكم قضائي "ميدغلف" ينجو من موجة خسائر الأسهم السعودية بعد حكم قضائي

من: السيد جمال:

الرياض – مباشر: سجل سهم شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) أداء إيجابيا خلال تعاملات اليوم الأحد، على الرغم من موجة الخسائر التي تجتاح أسواق المنطقة وعلى رأسها سوق الأسهم - تداول.

وتصدر سهم " ميدغلف" 11 سهما خالفت تراجعات السوق، بحلول الساعة 11:40 بتوقيت السعودية، وسط موجة خسائر ضربت 170 سهما في تلك اللحظات.

وأعلنت الشركة، نهاية الأسبوع الماضي، عن صدور حكم قضائي من المحكمة التجارية بالرياض، يقضي بإلزام الرئيس التنفيذي السابق للشركة والعضو المنتدب بدفع 152.697 مليون ريال للشركة؛ متمثلة في أموال حصل عليها عليها بدون وجه حق.

وصعد سهم "ميدغلف"، في هذه الأثناء، بنسبة 3.55 بالمائة، ليتصدر مكاسب "تداول" في شهر ونصف؛ منذ تسجيله مكاسب بنحو 3.86 بالمائة بتعاملات 9 يوليو/ تموز الماضي.

ورغم تصدر السهم مكاسب البورصة السعودية إلا أن قطاع التأمين المدرج به السهم سجل خسائر بنحو 1.3 بالمائة في هذه الأثناء.

وعلى مستوى المؤشر العام للسوق- تاسي هبط بنسبة 2 بالمائة، بعد خسائر 169.72 نقطة، هوت به لمستوى 8275.94 نقطة.

وتقدم الرئيس التنفيذي السابق عبد الرحمن بن محمد الزويدي باستقالته إلى مجلس الإدارة، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وهبطت أغلب مؤشرات البورصات الخليجية بشكل حاد التعاملات الصباحية اليوم الأحد؛ متأثرة بفعل تزايد المخاوف لدى المستثمرين من تصاعد الأجواء الجيوسياسية بالمنطقة لا سيما حرب اليمين والتوتر في لبنان صباح اليوم، إضافة للتوترات التجارية بين الصين وأمريكا.

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