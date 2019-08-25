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وزير: "ربع الميزانية السعودية للتعليم فلاعذر إذا قصرنا"

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وزير: "ربع الميزانية السعودية للتعليم فلاعذر إذا قصرنا" وزير: "ربع الميزانية السعودية للتعليم فلاعذر إذا قصرنا"

الرياض ـ مباشر: قال وزير التعليم السعودي، إن الوزارة تعمل على إسناد تدريس الصفوف الأولية لمعلمات متخصصات، من خلال إعادة تأهيل المدارس الحكومية القائمة وتطويرها.

وأضاف حمد بن محمد آل الشيخ، خلال ملتقى قيادات التعليم، الذي أقيم أمس السبت بمقر الوزارة بالرياض، وفقاً لبيان، أنه من الضروري أن نشهد بداية عام دراسي جاد في جميع المراحل. 

وتابع: "نحن في وطن جعل ربع ميزانيته للتعليم فلا عذر أمامنا إذا قصرنا ولَم نحقق المأمول ونواكب التطلعات".

ودعا الوزير، بحسب بيان من الوزارة، قيادات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة إلى أهمية الوقوف الميداني على مستجدات العملية التعليمية، وتسخير إمكاناتها لاستكمال كافة التجهيزات مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأكد على تعزيز الجهود المبذولة في فصل الصيف للاستعداد لبداية العام الدراسي، وتهيئة البيئة المناسبة في مدارس الطفولة المبكرة.

ولفت وزير التعليم إلى أن الوزارة وضعت خطة متكاملة للطفولة المبكرة تنسجم مع قرار مجلس الوزراء ورؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تحسين جودة التعليم.

وتابع: "نحن في وطن جعل ربع ميزانيته للتعليم فلا عذر أمامنا إذا قصرنا ولَم نحقق المأمول ونواكب التطلعات".

وأضاف قائلا: "نعيش مرحلة تاريخية في مسيرة التعليم على مستويات عديدة أهمها تمهين وظيفة المعلم ومدارس الطفولة المبكرة وتطوير المقررات الدراسية واستكمال البنية التحتية للمدارس".

وقال الوزير: "لن نقبل بأنصاف الحلول، لافتاً إلى أن أساس التطوير هو التقييم السليم وقياس أدائه".

وأكد وزير التعليم أن المحافظة على حقوق المعلمين والمعلمات واجب معنية به الوزارة ابتداءً من العمل على تطويره المهني وتهيئة البيئة التعليمية المناسبة لأداء رسالته.

وتطرق الوزير إلى ضرورة الحوكمة والتدرج في سلسلة المسؤوليات كمهمة استراتيجية، كما تناول دور الإعلام والاتصال كشريك وذراع استراتيجي لوزارة التعليم.

وتستهدف إنفاق 192.6 مليار ريال على التعليم بميزانية عام 2019، وبلغ إجمالي الإنفاق خلال النصف الأول من العام الجاري 94.5 مليار ريال، وفقا لبيانات وزارة المالية السعودية.

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