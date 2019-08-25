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الصور الأولى للمكتب الإعلامي لـ"حزب الله" بعد سقوط الطائرتين الإسرائيلتين

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الصور الأولى للمكتب الإعلامي لـ"حزب الله" بعد سقوط الطائرتين الإسرائيلتين الصور الأولى للمكتب الإعلامي لـ"حزب الله" بعد سقوط الطائرتين الإسرائيلتين

ونشرت قناة "MTV" اللبنانية، صورا حصرية من داخل المركز.

​وكان مسؤول في حزب الله قال لـ"رويترز"، إن طائرة إسرائيلية مسيرة سقطت في الضواحي الجنوبية لبيروت التي يسيطر عليها حزب الله، كما انفجرت طائرة مسيرة ثانية قرب الأرض قبيل فجر اليوم الأحد.

وأضاف المسؤول، أن "الطائرة المسيرة الثانية سببت أضرارا لدى تحطمها في أحد أحياء الضواحي الجنوبية قرب المركز الإعلامي لحزب الله، وقال سكان إنهم سمعوا صوت انفجار في الضواحي.

بدوره، كشف المسؤول الإعلامي في ​حزب الله،​ محمد عفيف، أن الحزب لم يسقط أي ​طائرة​ إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت صباحا.

وبحسب موقع "النشرة" اللبناني أوضح عفيف أن الطائرة الأولى سقطت دون أن تحدث أضرارا تذكر، أما الطائرة المسيرة الثانية كانت مفخخة وانفجرت وتسببت بأضرار جسيمة في مبنى المركز الإعلامي التابع لحزب الله في الضاحية الجنوبية. ووصف ما حصل ب"الانفجار الحقيقي".

وقال عفيف إن "طائرة الاستطلاع الأولى التي لم تنفجر هي الآن بعهدة الحزب الذي يعمل على تحليل خلفيات تسييرها والمهمات التي حاولت تنفيذها"، مشيرا إلى أن الحزب سيرد بشكل قاس عند الخامسة من عصر اليوم في كلمة الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله في بلدة العين.

SputnikNews

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