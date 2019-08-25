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الحريري: لست أنا من يحدد العقوبات الأميركية على لبنان

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الحريري: لست أنا من يحدد العقوبات الأميركية على لبنان الحريري: لست أنا من يحدد العقوبات الأميركية على لبنان

جي بي سي نيوز :- قال رئيس اللبنانية سعد الحريري إنه يأمل بعدم فرض أميركا عقوبات على لبنان، مشيراً إلى وجود علاقات جيدة مع وزارة الخزانة الأميركية.

جاءت تصريحات الحريري عقب عودته الثلاثاء من الولايات المتحدة وخلال حضوره افتتاح مرحلة التوسعة الجديدة لمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

ورد رئيس الوزراء اللبناني على سؤال حول موضوع العقوبات الأميركية على لبنان بقوله: "لست أنا من يحدد العقوبات الأميركية، الحكومة الأميركية واضحة في كيفية مقاربة الموضوع بشكل واضح، والعقوبات على بعض الدول والشخصيات أو المؤسسات أو الجمعيات واضحة"، مؤكدا أنه "لدينا علاقة جيدة جدا مع وزارة الخزانة الأميركية ونتابع العلاقة بشكل حثيث، وإن شاء الله هذا الموضوع لا يحصل".

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد قال، إن العقوبات التي فرضتها بلاده على مسؤولين كبار في حزب الله اللبناني هي جزء من جهود أميركا لمواجهة النفوذ الفاسد لحزب الله في لبنان.

ودعا بومبيو، من خلال تغريدة على حسابه في "تويتر"، حلفاء واشنطن لإدراج حزب الله اللبناني "ككل" (بذراعيه السياسي والعسكري) منظمة إرهابية.

جاءت تغريدة بومبيو على النحو التالي: "عقوبات اليوم ضد مسؤولي حزب الله الكبار هي جزء من جهود الولايات المتحدة لمواجهة نفوذ حزب الله الفاسد في لبنان. ندعو حلفاءنا لإدراج حزب الله ككل كمنظمة إرهابية",وفق العربية .

وكانت الإدارة الأميركية قد وضعت، 3 من قادة حزب الله، اثنان منهم نواب في البرلمان اللبناني، على قوائم العقوبات، للاشتباه في استخدامهم لمواقعهم لتعزيز أهداف الميليشيا المدعومة من إيران و"تعزيز أنشطة إيران الخبيثة"، بحسب ما أفادت مراسلتنا في واشنطن.

جي بي سي نيوز

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