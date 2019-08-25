خسائر حادة لأسواق الخليج على وقع التوترات الجيوسياسية

من: محمود جمال

مباشر: هبطت أغلب مؤشرات البورصات الخليجية بشكل حاد التعاملات الصباحية اليوم الأحد؛ متأثرة بفعل تزايد المخاوف لدى المستثمرين من تصاعد الأجواء الجيوسياسية بالمنطقة لا سيما حرب اليمين والتوتر في لبنان صباح اليوم، إضافة للتوترات التجارية بين الصين وأمريكا.

وهبطت جميع الأسواق الخليجية باستثناء البحرين وعُمان، بينما تصدر التراجعات السوق السعودي.

وشهد اليوم إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن عن اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط، وشهدت الساحتين اللبنانية والسورية توترات متبادلة مع إسرائيل.

وعلى المستوى العالمي اشتد النزاع التجاري بنهاية الأسبوع الماضي مع مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشركات الأمريكية بالسعي إلى بدائل لعملياتها في الصين بعد أن أعلنت بكين عن رسوم جمركية انتقامية على منتجات أمريكية.

وبحلول الساعة 08:00 صباحاً بتوقيت جرينتش سجل المؤشر العام للسوق السعودي "تاسي" تراجعاً بنسبة تقارب 1.81 بالمائة مع هبوط أسهم كبرى وفي صدارتها سهم "سابك" 2.34 بالمائة والمراعي بنسبة 1.10 بالمائة.

وبدورها، قالت المحللة الفنية للأسهم منى مصطفى، لـ"مباشر"، إن هناك توجهات بيعية قوية دفعت مؤشرات أسواق الخليج للهبوط بشكل لافت تزامناً مع التوترات الجيوسياسية.

وأشارت إلى أنه وبعد عودة الأجانب وبعض المؤسسات الدولية بالاستثمار بأسهم المنطقة خلال الجلسات الماضية بدأت موجة جديدة من البيع والحذر بالقلق بالأسواق وهو ما ينبئ باستمرار هذا السلوك لدى المتعاملين في مستهل الأسبوع الجاري.

وفي تلك الأثناء، هبط مؤشر سوق دبي المالي أيضاً بنسبة 1.41 بالمائة مع تراجع سهم أرابتك القابضة 4.22 بالمائة ودي إكس بي 3.96 بالمائة وإعمار العقارية 2.6 بالمائة؛ وهو من الأسهم الأكبر كوزن نسبي بالمؤشر العام، وسهم العربية للطيران بنسبة 2.48 بالمائة، ودبي الإسلامي بنسبة 0.98 بالمائة.

ونزل أيضاً مؤشر سوق أبوظبي المالي في تلك الأثناء بنسبة تصل إلى 1.22 بالمائة مع تراجع سهم الدار العقارية بنسبة 4.11 بالمائة، وسهم دانة غاز وأبوظبي الأول بنسب 2.63 بالمائة، و1.46 بالمائة على الترتيب.

ومن جانبه، توقع إبراهيم الفيلكاوي المستشار الاقتصادي للأسهم: أن تتجه أغلب المحافظ في الفترة المقبلة للتخفيف من مراكزها بالأسهم تخوفاً من الهبوط أكثر من ذلك حتى تتضح الأمور على الصعيد الجيوسياسي لا سيما مع ترقب افتتاحات الأسواق العالمية التي من المتوقع أن تفاقم خسائرها.

وانخفضت البورصة الكويتية مؤشرها بنسبة 1.6 بالمائة مع هبوط أسهم قيادية في مقدمتها سهم أجيليتي، وسهم بيتك، ووطني.

وتراجع المؤشر القطري بنسبة 0.99 بالمائة مع انخفاض سهمي الخليج الدولية والوطني والإجارة القابضة صناعات قطر بنسب تتراوح ما بين 3.15 إلى 0.6 بالمائة.

وغردت البورصة البحرينية وبورصة مسقط خارج السرب وارتفعت الأولى في تلك الساعة بنسبة 0.2 بالمائة والثانية بنسبة 0.15 بالمائة مع ارتفاع سهم بنك البحرين الوطني وزين والمؤسسة العربية المصرفية.

ترشيحات:

قوات التحالف تسقط طائرات "مسيرة" باتجاه السعودية

السعودية تسمح بتسجيل 19 مهنة محاسبية للوافدين أول سبتمبر

الوزراء: 8824 قضية نزاهة معروضة أمام المحاكم العراقية

الخارجية العراقية توضح سبب استدعاء القائم بالأعمال الأمريكي

محدث.. الدولار يُعمق خسائره عالمياً بعد قرار ترامب

رداً على قرار بكين.. ترامب يعلن زيادة التعريفات على السلع الصينية