سوق الأسهم السعودية يهبط 1.6% بالتعاملات الصباحية

الرياض – مباشر: سجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خسائر حادة بالتعاملات الصباحية لجلسة اليوم الأحد، وسط تراجع شبه جماعي للقطاعات ولا سيما القيادية، وبالمثل تكبد مؤشر السوق الموازي - نمو خسائر حادة.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق - تاسي بنسبة 1.64 بالمائة، بحلول الساعة 10:41 بتوقيت السعودية، فاقداً 138.42 نقطة، هبطت به لمستوى 8307.24 نقطة.

وتوقع محللون لـ"مباشر" أن تواصل أسواق الخليج الأداء المتذبذب المائل للهبوط خلال تعاملات الأسبوع الجاري وسط سيطرة الحذر على المستثمرين؛ بسبب 8 عوامل رئيسية في مقدمتها دق طبول الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين من جديد.

وبلغت قيم التداولات في تلك اللحظات 524.61 مليون ريال، بالتداول على 21.15 مليون سهم، تمت بتنفيذ 19.84 ألف صفقة.

وخيم التراجع على قطاعات السوق، وجاء في مقدمتها الخدمات التاجرية بنسبة 3.3 بالمائة، يليه تجزئة الأغذية بنحو 2.1 بالمائة.

وضغطت القطاعات القيادية على المؤشر؛ وسط خسائر البنوك بنسبة 1.9 بالمائة، يليه الاتصالات بنحو 1.8 بالمائة، ثم المواد الأساسية بـ 1.7 بالمائة.

وارتفع قطاع السلع طويلة الأجل وحيداً بنسبة 0.18 بالمائة.

وتصدر سهم "التموين" خسار السوق بنسبة 3.4 بالمائة، فيما حل "ميدغلف" بمقدمة الأسهم الرابحة بنحو 3.1 بالمائة.

وعلى مستوى مؤشر السوق الموازي - نمو، تراجع بنسبة 0.66 بالمائة، فاقداً 25.97 نقطة، ليهبط لمستوى 3889.25 نقطة.

وتراجعت 3 أسهم بالموازي؛ أبرزها "ريدان" بنسبة 1.5 بالمائة، يليه "ثوب الأصيل" بنحو 1.1 بالمائة، وأخيراً "باعظيم" بـ 0.3 بالمائة.

وخلال تعاملات الخميس الماضي، واصل سوق الأسهم السعودية "تداول"، تراجعه للجلسة الثانية على التوالي، في ظل هبوط شبه جماعي للقطاعات.

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