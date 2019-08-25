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اليوم..سوق الأسهم السعودية يدرج أدوات دين حكومية بـ2.26 مليار ريال

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اليوم..سوق الأسهم السعودية يدرج أدوات دين حكومية بـ2.26 مليار ريال اليوم..سوق الأسهم السعودية يدرج أدوات دين حكومية بـ2.26 مليار ريال

الرياض – مباشر: بدأ سوق الأسهم - تداول، اليوم الأحد إدراج أدوات حكومية صادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية، وذلك من فئة سبق إدراجها.

ووفقا لبيانات "تداول"، تم إدراج أدوات دين بقية بلغت 2.26 مليار ريال، من خلال زيادة الإصدار رقم 05-01-2019 (رمز تداول:5275) بقيمة 1.415 مليار ريال، والإصدار رقم 10-10-2018 (رمز تداول:5273) بواقع 258 مليون ريال، فضلا عن الإصدار رقم 15-03-2019 (رمز تداول:5279) بقيمة 588 مليون ريال.

وأعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، في بيان على "تداول"، عن تطبيق الزيادة في القيمة الاجمالية لإصدارات صكوك السعودية بالريال (05-01-2019) و (10-10-2018) و (15-03-2019)، على حسابات المركز للمساهمين المستحقين لهذا اليوم.

ووافقت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، الخميس الماضي، على الطلب المقدم من وزارة المالية؛ لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من فئة سبق إدراجها، على أن يتم إدراج الزيادة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 25 أغسطس/ آب 2019.

وأعلنت وزارة المالية، في وقت سابق، عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر أغسطس/ آب 2019 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي بإجمالي 2.261 مليار ريال.

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