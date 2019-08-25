"أميانتيت" تحدد موعد الجمعية العامة لمناقشة تخفيض رأس المال

الرياض ـ مباشر: قرر مجلس إدارة شركة أميانتيت العربية السعودية، عقد الجمعية العامة غير العادية، بتاريخ 8 سبتمبر / أيلول المقبل، لمناقشة تخفيض رأسمال الشركة.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الأحد أنه سيتم مناقشة تخفيض رأس المال بنسبة 70.2 بالمائة، من 1.155 مليار ريال إلى 344.517 مليون ريال.

وأشارت إلى أن الهدف من تخفيض رأس المال هو إطفاء الخسائر المتراكمة البالغة 810.48 مليون ريال، كما في 30 يونيو/ حزيران 2019.

ونوهت الشركة إلى أنه سيتم التصويت على إلغاء 81.05 مليون سهم من أسهم الشركة، بواقع سهم لكل 1.425 سهم.

وقالت إنه في حال الموافقة، سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

وأكدت الشركة، على أنه لا يوجد تأثير جوهري لتخفيض رأسمال الشركة على التزاماتها المالية.

ويتم التصويت خلال الجمعية على تعديل عدد من المواد بالنظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المال.

ووافقت هيئة السوق المالية السعودية، في وقت سابق، على طلب الشركة، بتخفيض رأسمالها إلى 344.517 مليون ريال، لتغطية الخسائر المتراكمة.

وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة، نحو 810.48 مليون ريال، تمثل 70.2 بالمائة، من رأس المال كما في 30 يونيو/ حزيران 2019.

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