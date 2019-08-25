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أرباح "باعظيم" ترتفع هامشياً بالربع الثاني لتراجع المصروفات

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أرباح "باعظيم" ترتفع هامشياً بالربع الثاني لتراجع المصروفات أرباح "باعظيم" ترتفع هامشياً بالربع الثاني لتراجع المصروفات

الرياض ـ مباشر: ارتفعت أرباح شركة باعظيم التجارية، بنسبة 0.35 بالمائة، خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بـالربع المماثل من 2018، وهبطت الأرباح 23.64 بالمائة مقارنة بـالربع السابق.

ووفقاً للبيانات المالية للشركة على "تداول" اليوم الأحد، ارتفع صافي الربح إلى 5.36 مليون ريال، بالربع الثاني من العام الحالي مقابل 5.34 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الأرباح إلى قدرة الشركة على ترشيد مصروفات البيع والتسويق.

وأظهرت البيانات المالية للشركة، خلال النصف الأول من 2019، ارتفاع صافي الربح إلى 12.38 مليون ريال، مقابل 11.8 مليون ريال للنصف الأول من 2018ن بارتفاع نسبته 4.8 بالمائة.

وارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الأول من 2019، إلى 7.02 مليون ريال، مقابل 6.47 مليون ريال للنصف الأول من 2018، بارتفاع نسبته 8.5 بالمائة.

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