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شدة المنافسة تهبط بأرباح "الصمعاني" 73% في الربع الثاني

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شدة المنافسة تهبط بأرباح "الصمعاني" 73% في الربع الثاني شدة المنافسة تهبط بأرباح "الصمعاني" 73% في الربع الثاني

الرياض ـ مباشر: تراجعت أرباح شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية، نحو 72.87 بالمائة، خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بالربع المماثل من 2018.

وكشفت البيانات المالية للشركة على "تداول" اليوم الأحد، تراجع صافي الربح إلى 226 ألف ريال، بالربع الثاني من العام الحالي مقابل 833 ألف ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن تراجع الأرباح يعود إلى انخفاض البيع نتيجة شدة المنافسة، إلى جانب ارتفاع تكاليف التشغيل، ومصروفات البيع والتسويق والمصروفات الإدارية والعمومية.

وأشارت إلى أنه في المقابل، ارتفعت كميات المبيعات، وانخفضت تكاليف التمويل، وارتفعت الإيرادات الأخرى وإيرادات الاستثمارات.

وتحولت الشركة للخسائر خلال النصف الأول من 2019، بخسائر صافية بلغت 622 ألف ريال، مقابل صافي ربح بلغ 2.35 مليون ريال للنصف الأول من 2018.

وأظهرت البيانات المالية للشركة، المدرجة بالسوق الموازي "نمو"، تحقيق صافي خسارة بلغ 849 ألف ريال، بالربع الأول من 2019، مقابل أرباح صافية بلغت 1.5 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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