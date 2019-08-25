قوات التحالف: إسقاط طائرة "مسيرة" باتجاه خميس مشيط

الرياض ـ مباشر: صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه تم صباح اليوم الأحد، اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (صنعاء) باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط.

وأوضح العقيد الركن تركي المالكي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن جميع محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية، مصيرها الفشل حيث يتخذ التحالف كافة الإجراءات، للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.

وأشار المالكي إلى أن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها.

وأكد المتحدث باسم قوات التحالف استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات بكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي.

وأعلنت قوات التحالف، أمس السبت عن اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط وجازان.

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