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قرقاش: التحالف السعودي الإماراتي ضرورة استراتيجية

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مباشر: أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أن التحالف السعودي الإماراتي ضرورة استراتيجية في ظل التحديات المحيطة، واليمن مثال واضح.

وأضاف أنور بن محمد قرقاش، في تغريدات عبر "تويتر"، أن "مشاركة الإمارات في عاصفة الحزم وضمن التحالف العربي جاءت استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين، واستمرارنا في اليمن ضمن التحالف الذي تقوده الشقيقة مرتبط بهذه الدعوة".

وتابع قرقاش: "ومن واقع علاقتنا الاستراتيجية مع السعودية الشقيقة فهي التي تقرر استمرار دورنا في مساندة الاستقرار في اليمن ضمن التحالف العربي من عدمه".

وحول متانة العلاقات بين البلدين، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: "ارتباطنا بالرياض وجودي وأكثر شمولاً وخاصة في الظروف الصعبة المحيطة، وعلى ضوء قناعتنا الراسخة بدور الرياض المحوري والقيادي".

وتأتي تلك التصريحات بعد أن كشف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، أمس بأن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط وجازان.

وأوضح العقيد الركن تركي المالكي، في بيان، أن جميع محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل.

ترشيحات:

 قوات التحالف تسقط طائرات "مسيرة" باتجاه السعودية

مباشر (اقتصاد)

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