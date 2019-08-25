اعلان شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب الانخفاض خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض أسعار البيع نتيجة لشدة المنافسة بالرغم من زيادة كميات المبيعات وارتفاع تكاليف التشغيل، كما ارتفعت مصروفات البيع والتسويق والمصروفات الإدارية والعمومية على الرغم من انخفاض تكاليف التمويل وارتفاع الإيرادات الأخرى وإيرادات الاستثمارات. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود سبب الارتفاع خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى زيادة المبيعات حيث زيادة كميات المبيعات، وانخفاض مصروفات البيع والتسويق والمصروفات الإدارية والعمومية وانخفاض مخصص الزكاة. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب الانخفاض خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض المبيعات حيث انخفضت كميات المبيعات وكذلك انخفضت أسعار البيع نتيجة لشدة المنافسة، كما ارتفعت مصروفات البيع والتسويق والمصروفات الإدارية والعمومية وارتفاع مخصص الزكاة، على الرغم من ارتفاع الإيرادات الأخرى وايرادات الاستثمارات وانخفاض تكاليف التمويل وتأثر الفترة المماثلة من العام السابق بتطبيق المعيار المحاسبي (IFRS 9) بزيادة مخصص مخاطر الاتمان. طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي لايوجد إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم إعادة عرض وتبويب بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض وتبويب الفترة الحالية وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي IFRS ومعايير المحاسبة الدولية IAS المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. معلومات اضافية قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 16 ( IFRS 16 ) ابتداء من 1 يناير 2019م.
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