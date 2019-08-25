إعلان شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية عن تاريخ بدء التصويت الإلكتروني على بنود إجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة (الإجتماع الأول)

تفاصيل الإعلان يسر شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية إشعار المساهمين الكرام أنه سيكون بإمكانهم التصويت عن بعد على بنود إجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة المقررعقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسه والنصف من مساء يوم الأربعاء بتاريخ 27 ذوالحجة 1440هـ (حسب توقيت أم القرى) الموافق 28 أغسطس 2019م ، بفندق مريديان طريق المدينه بجدة، وذلك بدءً من الساعة العاشرة صباحا يوم الاحد بتاريخ 24 ذوالحجة 1440هـ الموافق 25 أغسطس 2019م وحتى الساعة الرابعة عصرا من يوم إنعقاد الجمعية، وفي حالة عدم إكتمال النصاب القانوني اللازم للإجتماع الأول، سيعقد الإجتماع الثاني بعد ساعه وسوف يرحل التوصيت الإلكتروني تلقائياً للإجتماع الثاني.

وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa