لبنان... سماع دوي انفجار "قوي" عند مشارف ضاحية بيروت الجنوبية

وكانت "رويترز" نقلت عن مسؤول في حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة في الضواحي الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت.

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وقال المسؤول: "سقطت طائرة إسرائيلية مسيرة في الضواحي الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت

في نفس السياق، تصدت مضادات الدفاع الجوي السورية أمس لأهداف معادية في سماء دمشق، وتمكنت من إسقاط الصواريخ المعادية قبل أن تصل إلى أهدافها، بحسب مراسل "سبوتنيك" في سوريا.

وأضاف أن المضادات الجوية تمكنت من إسقاط عددا من الصواريخ الإسرائيلية بعد التعامل معها في سماء المنطقة الجنوبية الغربية لسوريا.

وكان رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أكد أن استهداف فيلق القدس في العاصمة السورية دمشق تم بجهد عملياتي كبير.

وكتب نتنياهو على "تويتر"، اليوم السبت: "استهداف فيلق القدس في العاصمة السورية دمشق تم بجهد عملياتي كبير".