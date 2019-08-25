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أبرز ميزات الإصدار التجريبي من متصفح مايكروسوفت إيدج

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أبرز ميزات الإصدار التجريبي من متصفح مايكروسوفت إيدج أبرز ميزات الإصدار التجريبي من متصفح مايكروسوفت إيدج

في نهاية عام 2018؛ فاجأت شركة مايكروسوفت الجميع بإعلانها أنها تعمل على تحويل متصفحها (مايكروسوفت إيدج) Microsoft Edge من متصفح مخصص إلى متصفح يستند في تطويره على منصة Chromium مفتوحة المصدر التابعة لجوجل، والتي تعتمد عليها متصفحات الويب الشهيرة مثل: كروم من جوجل، وفايرفوكس من موزيلا.

سمحت مايكروسوفت خلال شهر أبريل الماضي بوصول متصفح إيدج للمستخدمين من خلال نسختين للمعاينة، الأولى: نسخة (Developer)، وتحصل على التحديثات أسبوعيًا، والثانية: نسخة (Canary)، وتحصل على التحديثات يوميًا، لذلك كانت تجربتهما مخاطرة قد ينتج عنها عدم استقرار الأداء، ولم تكن مهمة لغير المطورين.

خلال الأسبوع الماضي، أصدرت مايكروسوفت أول نسخة تجريبية من متصفح الويب ( مايكروسوفت إيدج)  Microsoft Edge Beta المُستند إلى (كروميوم) Chromium، والتي تقدم تجربة استخدام أكثر استقرارًا لجميع الإصدارات المدعومة من نظامي التشغيل (ويندوز)، و(ماك أو إس) macOS.

يمكنك تنزيل الإصدار التجريبي للمتصفح من خلال موقع (Microsoft Edge Insider)، الذي أطلقته مايكروسوفت في وقت سابق لتتيح لمستخدميها تجربة المتصفح، ومواكبة آخر المستجدات.

 كيفية استخدام الإصدار التجريبي الجديد لمتصفح مايكروسوفت إيدج:

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بمجرد الانتهاء من تثبيت الإصدار التجريبي، وبدء تشغيله، سيُطلب منك الاختيار من بين ثلاثة تخطيطات لعلامة التبويب الجديدة، وهي: مُركَّزة Focused، وملهمة Inspirational، وغنية بالمعلومات Informative.

تخطيط  Focused؛ هو مجرد صفحة فارغة بها شريط بحث وبعض المواقع الشائعة الاستخدام، ويضيف تخطيط Inspirational صورة خلفية تُسحب من محرك البحث بينج Bing، بينما يقدم تخطيط Informative ما يشبه إصدار إيدج القديم، حيث يجمع بين كل التخطيطات السابقة، ويضيف إليها موجز أخبار مايكرسوفت.

أبرز الميزات:

  • أكبر المزايا في إصدار إيدج الجديد هي القدرة على تشغيل معظم الإضافات الموجودة في متجر كروم، حيث يفتح ذلك عددًا كبيرًا من الميزات المخصصة التي لم تكن متوفرة في الإصدار الأصلي من المتصفح. بالطبع؛ لدى مايكروسوفت مجموعتها الخاصة من إضافات إيدج أيضًا، لكن متجرها ليس بالقوة نفسها.
  • تسجيل الدخول باستخدام حسابات متعددة، وستتم مزامنتها عبر جميع الأجهزة، كما هو الحال في متصفح جوجل كروم.
  • ميزة  (المجموعات) Collections، التي تتيح جمع النصوص، والصور، والمعلومات من الإنترنت في مذكرات، كما يمكن نقل المعلومات إلى خدمات أخرى.

العيوب:

من ناحية أخرى؛ لن تجد بعض ميزات إصدار إيدج الأصلي، مثل: (قائمة القراءة) Reading List التي كانت تتيح لك حفظ المقالات والقدرة على إضافة تعليقات توضيحية على الصفحات، بالطبع تتوفر بدائل في متجر كروم الإلكتروني، ولكن هذه كانت إحدى الميزات المدمجة التي تميز المتصفح.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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