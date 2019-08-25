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وزير الإعلام اليمني: سنتحرك لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن لردع "التمرد"

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القاهرة - سبوتنيك. وقال الإرياني في تغريدتين على "تويتر": "سيتم التحرك في دوائر الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لإطلاعهم على التطورات، التي تعمق الأزمة والمعاناة الإنسانية في اليمن والمطالبة باتخاذ الإجراءات الرادعة".

© REUTERS / FAWAZ SALMAN

وحيا وزير الإعلام اليمني ما وصفه بـ"استبسال قيادة محافظة شبوة وكل ضباط وأفراد الجيش والأمن في محور عتق، والقبائل في التصدي لهجوم مليشيا المجلس الانتقالي وطرد عناصرها، وتمكنهم من تأمين المواقع الحيوية في مدينة عتق ومحافظة شبوة".

وسلمت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، مساء اليوم السبت، معسكرها للجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، في محافظة شبوة جنوب اليمن، وذلك في آخر المواجهات، التي تجري ما بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الموالية للرئيس اليمن عبد ربه منصور هادي.

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