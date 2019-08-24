وزيرة الثقافة الجزائرية تستقيل بعد 4 أشهر من تعيينها

مباشر: قدمت وزيرة الثقافة بالحكومة الجزائرية، مريم مرداسي استقالتها لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح من منصبها كوزيرة للثقافة.

وأفادت وكالة أنباء الجزائر، يوم السبت، بقبول الرئيس الجزائري استقالة الوزيرة بحسب بيان للرئاسة.

وكانت مرداسي قد عينت وزيرة للثقافة مطلع شهر أبريل/نيسان الماضي.

ترشيحات

الرئيس الجزائري المؤقت يعيّن مديراً جديداً للأمن الوطني

قوات التحالف تسقط طائرات "مسيرة" باتجاه السعودية

السعودية تسمح بتسجيل 19 مهنة محاسبية للوافدين أول سبتمبر

الوزراء: 8824 قضية نزاهة معروضة أمام المحاكم العراقية

الخارجية العراقية توضح سبب استدعاء القائم بالأعمال الأمريكي