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وزيرة الثقافة الجزائرية تستقيل بعد 4 أشهر من تعيينها

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وزيرة الثقافة الجزائرية تستقيل بعد 4 أشهر من تعيينها وزيرة الثقافة الجزائرية تستقيل بعد 4 أشهر من تعيينها

مباشر: قدمت وزيرة الثقافة بالحكومة الجزائرية، مريم مرداسي استقالتها لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح من منصبها كوزيرة للثقافة.

وأفادت وكالة أنباء الجزائر، يوم السبت، بقبول الرئيس الجزائري استقالة الوزيرة بحسب بيان للرئاسة.

وكانت مرداسي قد عينت وزيرة للثقافة مطلع شهر أبريل/نيسان الماضي.

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