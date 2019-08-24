أخبار عاجلة

بوتين في لقاء مع أردوغان: حددنا إجراءات ضد الإرهاب بإدلب -
ماكرون: نهاية هيمنتنا ولا غنى عن روسيا -
مدير الكرة بالمقاصة : مباراة الكأس لا تخضع لأى توقعات -
المداخلة الكاملة لرئيس نادي الاتحاد محمد مصليحي في برنامج اللعيب -
بسملة السلاموني: تدربت قبل انضمامي لدورة الألعاب الإفريقية بشهر فقط بسبب إصابتي -
حصيلة " بسملة السلاموني وأحمد أكرم ومروان ويوسف القماش" في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب -
استنفار أمني في غزة بعد وقوع انفجارين -
محمد مصليحي : طلعت يوسف مدرب خبير ومحترم ولا أنوي الترشح في انتخابات اتحاد الكرة -
فرج "عمدة الكباتن".. أكبر لاعب كرة قدم في مصر -
"أنصار الله" تعلن قتل وإصابة عسكريين بالجيش اليمني شمال حجة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. علوم و تكنولوجيا
  3. البوابة العربية للأخبار التقنية

صفقة اليوم.. خصم 57% على جهاز التدليك Vortix Muscle Massager 

Google+ Print
  • جهاز التدليك الكهربائي Vortix Muscle Massager.
  • جهاز محمول وخفيف الوزن.
  • يتمتع بتصميم أنيق، وسهل الاستخدام.
  • يجمع بين 6 سرعات مع قابلية تعديل التردد والسعة وعزم الدوران ليمنحك تجربة استرخاء قوية وسريعة.
  • يتيح لك التصميم استخدام الجهاز بيد واحدة، مع 3 أطراف تدليك مختلفة الشكل للوصول إلى كل عضلات الجسم بسهولة.
  • اللون: أسود في أبيض.
  • بطاريتين.
  • الضمان لمدة عام.
  • السعر قبل الخصم: 399 دولارًا.
  • السعر بعد الخصم: 170 دولارًا.
  • نسبة الخصم: 57%.
  • الحصول على الصفقة من هنا.

يعتبر تدليك الجسم جزء أساسي من روتين العناية بالصحة، حيث يساعد في التخلص من ألم العضلات والمفاصل، كما يساعد في زيادة امتصاص المواد الغذائية، لذلك ظهرت أجهزة التدليك الكهربائية التي توفر لك العديد من الميزات بالإضافة إلى عدم الحاجة إلى زيارة دكتور علاج طبيعي أو أخصائي تدليك.

يعتبر جهاز التدليك Vortix Muscle Massager؛ خيارًا مثاليًا للرياضيين، والأشخاص الذين لا يملكون الوقت الكافي لحضور جلسات تدليك طويلة، حيث صُمم للراحة السريعة، كما أنه خفيف الوزن ويسهل التنقل به، ويصل إلى أماكن الجسم التي يصعب الوصول إليها مثل: الكتفين، ومنتصف الظهر، والرقبة، وغيرها.

ميزات جهاز Vortix Muscle Massager:

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

يستخدم جهاز Vortix Muscle Massager مزيجًا من التردد والسعة وعزم الدوران، ليعمل على زيادة تدفق السائل الموجود في الجهاز اللمفاوي lymphatic system – الذي هو عبارة عن من الأنسجة، والأعضاء التي تساعد على تخليص الجسم من السموم والنفايات وغيرها من المواد غير المرغوب فيها – وتقليل حمض اللاكتيك (Lactic acid)، لتخفيف تشنج العضلات بشكل فعال، وزيادة تدفق الدم.

ومع وجود ست سرعات قابلة للتعديل، وتصميم محمول باليد،و3 أطراف تدليك مختلفة الشكل يمكنك الوصول إلى كل عضلة في جسمك تحتاج إلى تدليك.

السعر:

عادةً ما يصل سعر جهاز Vortix Muscle Massager إلى 399 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 170  دولارًا، أي بخصم 57 في المئة من سعره المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

كما يمكنك اختيار زيادة ضمان الجهاز لمدة عامين مقابل 23 دولارًا إضافية، أو زيادة مدة الضمان لمدة 3 سنوات مقابل  33 دولارًا إضافية على السعر.

الحصول على الصفقة من هنا.

e556353d4e.jpg
صفقة اليوم.. خصم 57% على جهاز التدليك Vortix Muscle Massager

صفقة اليوم.. خصم 57% على جهاز التدليك Vortix Muscle Massager

925d167b49.jpg
صفقة اليوم.. خصم 57% على جهاز التدليك Vortix Muscle Massager
f1abe63461.jpg
d89aba098d.jpg
be93a4c2c9.jpg

السابق 1 من 7 التالي

البوابة العربية للأخبار التقنية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
هل "شبكة العروسة" موجودة في الإسلام؟ دكتور مبروك عطية يُجيب

هل "شبكة العروسة" موجودة في الإسلام؟ دكتور مبروك عطية يُجيب

الأخبار - الاتحاد الأوروبي يعلن رفضه مقترحات جونسون بشأن "شبكة الأمان" الخاصة بحدود أيرلندا

الأخبار - الاتحاد الأوروبي يعلن رفضه مقترحات جونسون بشأن "شبكة الأمان" الخاصة بحدود أيرلندا

جوجل وموزيلا تمنعان مراقبة شبكة الإنترنت في كازاخستان

جوجل وموزيلا تمنعان مراقبة شبكة الإنترنت في كازاخستان

شاهد.. لحظة فرار اسرائيلي يتزعم شبكة دولية للمتاجرة بالمخدرات

شاهد.. لحظة فرار اسرائيلي يتزعم شبكة دولية للمتاجرة بالمخدرات