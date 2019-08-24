صفقة اليوم.. خصم 57% على جهاز التدليك Vortix Muscle Massager 

جهاز التدليك الكهربائي Vortix Muscle Massager.

جهاز محمول وخفيف الوزن.

يتمتع بتصميم أنيق، وسهل الاستخدام.

يجمع بين 6 سرعات مع قابلية تعديل التردد والسعة وعزم الدوران ليمنحك تجربة استرخاء قوية وسريعة.

يتيح لك التصميم استخدام الجهاز بيد واحدة، مع 3 أطراف تدليك مختلفة الشكل للوصول إلى كل عضلات الجسم بسهولة.

اللون: أسود في أبيض.

بطاريتين.

الضمان لمدة عام.

السعر قبل الخصم: 399 دولارًا.

السعر بعد الخصم: 170 دولارًا.

نسبة الخصم: 57%.

الحصول على الصفقة من هنا.

يعتبر تدليك الجسم جزء أساسي من روتين العناية بالصحة، حيث يساعد في التخلص من ألم العضلات والمفاصل، كما يساعد في زيادة امتصاص المواد الغذائية، لذلك ظهرت أجهزة التدليك الكهربائية التي توفر لك العديد من الميزات بالإضافة إلى عدم الحاجة إلى زيارة دكتور علاج طبيعي أو أخصائي تدليك.

يعتبر جهاز التدليك Vortix Muscle Massager؛ خيارًا مثاليًا للرياضيين، والأشخاص الذين لا يملكون الوقت الكافي لحضور جلسات تدليك طويلة، حيث صُمم للراحة السريعة، كما أنه خفيف الوزن ويسهل التنقل به، ويصل إلى أماكن الجسم التي يصعب الوصول إليها مثل: الكتفين، ومنتصف الظهر، والرقبة، وغيرها.

ميزات جهاز Vortix Muscle Massager:

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

يستخدم جهاز Vortix Muscle Massager مزيجًا من التردد والسعة وعزم الدوران، ليعمل على زيادة تدفق السائل الموجود في الجهاز اللمفاوي lymphatic system – الذي هو عبارة عن شبكة من الأنسجة، والأعضاء التي تساعد على تخليص الجسم من السموم والنفايات وغيرها من المواد غير المرغوب فيها – وتقليل حمض اللاكتيك (Lactic acid)، لتخفيف تشنج العضلات بشكل فعال، وزيادة تدفق الدم.

ومع وجود ست سرعات قابلة للتعديل، وتصميم محمول باليد،و3 أطراف تدليك مختلفة الشكل يمكنك الوصول إلى كل عضلة في جسمك تحتاج إلى تدليك.

السعر:

عادةً ما يصل سعر جهاز Vortix Muscle Massager إلى 399 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 170 دولارًا، أي بخصم 57 في المئة من سعره المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

كما يمكنك اختيار زيادة ضمان الجهاز لمدة عامين مقابل 23 دولارًا إضافية، أو زيادة مدة الضمان لمدة 3 سنوات مقابل 33 دولارًا إضافية على السعر.

الحصول على الصفقة من هنا.