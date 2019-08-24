الرئيس الجزائري المؤقت يعيّن مديراً جديداً للأمن الوطني

مباشر: عين رئيس الجمهورية الجزائرية عبد القادر بن صالح، يوم السبت، أونيسي خليفة، مديرا عاما جديدا للأمن الوطني، خلفا لعبد القادر قارة بوهدبة الذي أنهيت مهامه.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بيان لرئاسة الدمهورية جاء نصه قائلا: "عين اليوم, السبت 24 أوت/أغسطس 2019، السيد عبد القادر بن صالح, رئيس الدولة، السيد أونيسي خليفة, بصفته مديرا عاما للأمن الوطني, خلفا للسيد عبد القادر قارة بوهدبة, الذي أنهيت مهامه بهذه الصفة".

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