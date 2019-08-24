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تجدد الاحتجاجات في مدينة الرمثا الأردنية عقب قرارات جمركية... فيديو

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تجدد الاحتجاجات في مدينة الرمثا الأردنية عقب قرارات جمركية... فيديو تجدد الاحتجاجات في مدينة الرمثا الأردنية عقب قرارات جمركية... فيديو

وأظهرت مقاطع مصورة جرى تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مساء اليوم، قطع شبان للطرق بالإطارات المشتعلة والحجارة، فيما أرسلت قوات الدرك تعزيزاتها للمدينة، واستخدمت الغاز المسيّل للدموع في محاولة منها لتفريق المحتجين.

وبدأت أعمال الشغب مباشرة بعدما عمم مدير عام الجمارك الأردنية على جميع المراكز الحدودية، وتحديدا على معبر نصيب وجابر المحاذي لسوريا، بقراره الجديد، بناء على تنسيب مجلس الوزراء، القاضي بالسماح  بإدخال عبودة سجائر واحدة فقط مع كل مسافر،  الأمر الذي اعتبره أهالي الرمثا بمثابة حرب اقتصادية عليهم حصريا من دون بقية أهالي المحافظات.

ويؤكد أبناء مدينة الرمثا بأن حياتهم المعيشية تعتمد بصورة مباشرة على تجارة البحارة التي تمكنهم من إدخال عدة علب سجائر للمتاجرة بها.

فيما تقول ، إنّ قرارها الأخير يهدف للحد من عمليات تهريب الدخان من المعابر الحدودية كافة، جوًا وبحرًا وبرًا، التي أدت لخسارة خزينة الدولة ملايين الدنانير بعد انخفاض الإقبال على الدخان المصنع محليًا بنسب كبيرة في الآونة الأخيرة؛ بسبب تهريب الدخان والسجائر الإلكترونية ومستلزماتها.

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