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قوات "الانتقالي الجنوبي" تنسحب من معسكر في شبوة وتسلمه للجيش اليمني

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وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة شبوة، لـ "سبوتنيك"، أن قوات اللواء السادس نخبة شبوانية انسحبت من معسكر حراد بعد مفاوضات مع قيادة السلطة المحلية في المحافظة على تسليمه للجيش اليمني، على خلفية المواجهات التي شهدتها مدينة عتق (مركز محافظة شبوة) بين اللواء 21 ميكا والنخبة الشبوانية.

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وكانت قوات اللواء 21 ميكا والقوات الخاصة سيطرت في وقت سابق اليوم السبت، على معسكري العلم والشهداء في ضواحي مدينة عتق، وعدد من النقاط العسكرية في نوخان ونعظة على الطريق الدولي الرابط بين عتق والعبر، بعد استكمالها السيطرة على مدينة عتق ومرافقها الحكومية ومقر المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأفاد مصدر عسكري يمني، لـ"سبوتنيك"، بأن "أكثر من 50 آلية عسكرية توجهت لتعزيز قوات النخبة الشبوانية في منطقة عين بامعبد بمديرية رضوم جنوب شرقي شبوة، في طريقها إلى مدينة عتق مركز المحافظة"، لافتاً إلى أن النخبة الشبوانية "تسعى من خلال التعزيزات إلى استعادة مواقع ومعسكرات تابعة لها في عتق سيطر عليها اللواء 21 ميكا والقوات الخاصة خلال الساعات الماضية إثر مواجهات عنيفة بين الجانبين".

وكانت قوات اللواء 21 ميكا والقوات الخاصة في الجيش اليمني استكملت، صباح اليوم، السيطرة على مدينة عتق ومرافقها الحكومية بالإضافة إلى مقر المجلس الانتقالي الجنوبي في المدينة، بعد تأمين نقطة الكهرباء "الكريبية" ومفرق الجابية، كما سيطرت على معسكري العلم والشهداء في ضواحي المدينة، وتقدمت في الطريق الدولي الرابط بين عتق والعبر واستعادت نقاطاً عسكرية في منطقة نوخان وجوارها.

SputnikNews

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