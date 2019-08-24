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الإسكان السعودية تعلن برنامج تمويلي بـ140 ألف ريال لكبار السن

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الإسكان السعودية تعلن برنامج تمويلي بـ140 ألف ريال لكبار السن الإسكان السعودية تعلن برنامج تمويلي بـ140 ألف ريال لكبار السن

الرياض – مباشر: أطلقت "بداية لتمويل المنازل" برنامجا جديدا يستهدف المدنيين من المواطنين، ويوفر قرضًا حسناً إضافيًا يصل إلى 140 ألف ريال سعودي كدفعة مقدمة لمستفيدي صندوق التنمية العقارية ووزارة الاسكان والذين تزيد أعمارهم عن50 عامًا.

وأفادت الإسكان ، بأن برنامج "دعم الدفعة المقدمة" الجديد يعد أحد البرامج التي تقدمها "بداية" لمساعدة شريحة المدنيين المتقاعدين، وسيتكفل البرنامج بتحمل هامش الربح على الدفعات الشهرية.

وأضاف أنه سيتم سداد القرض الإضافي الحسن لصندوق التنمية العقارية بعد سداد القرض الرئيسي بدون أي فوائد على المستفيد،
وقال الرئيس التنفيذي لشركة بداية لتمويل المنازل، "هذا هو أقل ما يمكن عمله تجاه هذه الشريحة الهامة من المجتمع الذين تعبوا وأدوا ما عليهم تجاه البلاد، وقد حان الوقت لتأمين مستقبلهم ومستقبل أبناءهم".

وأضاف مازن الغنيم: "يتوقع أن يجذب برنامج "دعم الدفعة المقدمة" الجديد العديد من المتقدمين من المدنيين مع دفعة شهرية ثابتة تلائم قدراتهم المالية، تتوافق مع مبادرات التحول الوطني الذي يعزز قيمة المواطنين داخل المجتمع الذين يشاركون بفعالية في تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية 2030 التنموية الشاملة".

ويأتي المنتج الجديد من "بداية" لتمويل المدنيين المتقاعدين ضمن منظومة المؤسسات التمويلية الداعمة للمبادرة التي قدمتها الدولة ممثلة في وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، بهدف دعم المواطنين المتقاعدين، والمدرجين في قوائم صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان وتسهيل حصولهم على المسكن الملائم.

وتحظى بداية بدعم صندوق الاستثمارات العامة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وعدد آخر من المؤسسات المهتمة بدعم التمويل السكني في المملكة.

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