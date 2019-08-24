الأردن : توقيف النائب السابق عزام الهنيدي

جى بي سي نيوز :- قال أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة إن النائب السابق وونقيب المهندسين الأسبق عزام الهنيدي أوقف من قبل الأجهزة الأمنية أمس الخميس.

وأشار العضايلة : إن الهنيدي أوقف بسبب شيك كان قد وقعه لصالح صحيفة الرأي بصفته نائب رئيس مجلس إدارة صحيفة الدستور، حيث تم توقيفه من قبل التنفيذ القضائي إثر حادث سير بسيط ، وفق السبيل .

وأكد العضايلة : بأن الهنيدي لا يزال موقوفاً علماً بأن الشيك الذي أوقف بسببه الهنيدي عمره 20 عاماً وأن إدارة الدستور كانت قد توصلت لإتفاقية تسوية على هذه الشيكات مع إدارة الرأي وهناك مخالصة في القضية.