أخبار عاجلة

بوتين في لقاء مع أردوغان: حددنا إجراءات ضد الإرهاب بإدلب -
ماكرون: نهاية هيمنتنا ولا غنى عن روسيا -
مدير الكرة بالمقاصة : مباراة الكأس لا تخضع لأى توقعات -
المداخلة الكاملة لرئيس نادي الاتحاد محمد مصليحي في برنامج اللعيب -
بسملة السلاموني: تدربت قبل انضمامي لدورة الألعاب الإفريقية بشهر فقط بسبب إصابتي -
حصيلة " بسملة السلاموني وأحمد أكرم ومروان ويوسف القماش" في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب -
استنفار أمني في غزة بعد وقوع انفجارين -
محمد مصليحي : طلعت يوسف مدرب خبير ومحترم ولا أنوي الترشح في انتخابات اتحاد الكرة -
فرج "عمدة الكباتن".. أكبر لاعب كرة قدم في مصر -
"أنصار الله" تعلن قتل وإصابة عسكريين بالجيش اليمني شمال حجة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الأردن : توقيف النائب السابق عزام الهنيدي

Google+ Print
الأردن : توقيف النائب السابق عزام الهنيدي الأردن : توقيف النائب السابق عزام الهنيدي

جى بي سي نيوز  :- قال أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة إن النائب السابق وونقيب المهندسين الأسبق عزام الهنيدي أوقف من قبل الأجهزة الأمنية أمس الخميس.

وأشار العضايلة  : إن الهنيدي أوقف بسبب شيك كان قد وقعه لصالح صحيفة الرأي بصفته نائب رئيس مجلس إدارة صحيفة الدستور، حيث تم توقيفه من قبل التنفيذ القضائي إثر حادث سير بسيط ، وفق السبيل . 

وأكد العضايلة :  بأن الهنيدي لا يزال موقوفاً علماً بأن الشيك الذي أوقف بسببه الهنيدي عمره 20 عاماً وأن إدارة الدستور كانت قد توصلت لإتفاقية تسوية على هذه الشيكات مع إدارة الرأي وهناك مخالصة في القضية.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
إسرائيل تتحرك عسكريا على حدود لبنان

إسرائيل تتحرك عسكريا على حدود لبنان

إدلب.. الفصائل تشن هجوم عنيف على شرق خان شيخون

إدلب.. الفصائل تشن هجوم عنيف على شرق خان شيخون

بالفيديو : التسجيل الكامل لجلسة اقرار قانون الضمان .. نقاشات وسجالات

بالفيديو : التسجيل الكامل لجلسة اقرار قانون الضمان .. نقاشات وسجالات

بالفيديو و الصور : سوريا.. قتلى وجرحى في انفجار بريف الرقة

بالفيديو و الصور : سوريا.. قتلى وجرحى في انفجار بريف الرقة