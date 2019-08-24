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مع تقدم قوات الأسد.. تعزيزات تركية لنقاط المراقبة بإدلب

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مع تقدم قوات الأسد.. تعزيزات تركية لنقاط المراقبة بإدلب مع تقدم قوات الأسد.. تعزيزات تركية لنقاط المراقبة بإدلب

جي بي سي نيوز :- أرسلت أنقرة، الخميس، تعزيزات عسكرية جديدة، لنقاط المراقبة التركية في محافظة إدلب شمال سوريا.

وتضم التعزيزات، آليات عسكرية، ومدرعات، وذخائر قادمة من مختلف المناطق التركية.

وفي أيار/ مايو 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

وتوجد 12 نقطة مراقبة تركية في منطقة خفض التصعيد بإدلب السورية بناء على اتفاق أستانةووفق الاناضول .

وتعرض رتل عسكري تركي، الإثنين، لهجوم جوي وهو في طريقه إلى نقطة المراقبة التاسعة جنوب محافظة إدلب؛ ما أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 12 آخرين بجروح، كانوا على مقربة من الرتل العسكري، وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.

وأكد متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، الأربعاء، أن بلاده لن تغلق أو تنقل موقع نقطة المراقبة التاسعة التركية في إدلب شمالي سوريا إلى مكان آخر، مشيرا أن النقاط ستواصل مهامها من مكان تواجدها.

جي بي سي نيوز

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