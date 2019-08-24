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الجيش الجزائري يكشف مخبأ أسلحة على الحدود الجنوبية للبلاد

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الجيش الجزائري يكشف مخبأ أسلحة على الحدود الجنوبية للبلاد الجيش الجزائري يكشف مخبأ أسلحة على الحدود الجنوبية للبلاد

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الجزائرية ، اليوم السبت، "في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وبفضل استغلال المعلومات، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 23 أوت 2019، إثر دورية تفتيش قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست/ الناحية العسكرية السادسة، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على:  قاعدة إطلاق صواريخ عيار 107 ملم؛رشاش ثقيل عيار 14.5 ملم وقذيفتي من نوع "إر بي جي -7" وماسورة رشاش ثقيل عيار 14.5 ملم  ومسند رشاش عيار 12.7 ملم".

وأوقفت مفرزة للجيش بتمنراست 24شخصا من جنسيات مختلفة، وحجزت 3 سيارات رباعية الدفع، 5 مطارق ضغط، ثلاثة مولدات كهربائية.

كما تمكنت وحدات الجيش من استرجاع 3 أجهزة كشف عن المعادن، 590.9 غرام من المعدن الأصفر، بالإضافة إلى مواد تفجير.

وفي إطار مكافحة الهجرة غير شرعية، أوقفت مفرزة للجيش وعناصر حرس الحدود بعين صالح وتلمسان، 24 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.

SputnikNews

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