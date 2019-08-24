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الخارجية والسفارة تتابعان احتجاز اسرائيل لمواطنة أردنية

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الخارجية والسفارة تتابعان احتجاز اسرائيل لمواطنة أردنية الخارجية والسفارة تتابعان احتجاز اسرائيل لمواطنة أردنية

جى بي سي نيوز  :- قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة، إن الوزارة والسفارة الأردنية في تل أبيب تتابعان موضوع احتجاز المواطنة الأردنية هبه عبد الباقي منذ اللحظة الأولى لاحتجازها من قبل السلطات الإسرائيلية أول من أمس .
وأشار القضاة إلى أن القنصل الأردني في تل أبيب قام اليوم الخميس، بزيارة المواطنة في مركز الاحتجاز للاطمئنان عليها والاطلاع على ظروف احتجازها.
وبين القضاة أن الوزارة ستواصل المتابعة مع السلطات الإسرائيلية للحصول على التفاصيل والحيثيات كافة وكذلك متابعة الإجراءات القانونية التي ستتخذ بحق هبه والعمل على الإفراج عنها.

جي بي سي نيوز

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