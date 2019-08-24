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بعد إثارتها جدلا... السعودية تحذر من عباءة "السيفين والنخلة"

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بعد إثارتها جدلا... السعودية تحذر من عباءة "السيفين والنخلة" بعد إثارتها جدلا... السعودية تحذر من عباءة "السيفين والنخلة"

وأوضحت مصادر، أن وزارة التجارة تراقب المنشآت التجارية للتأكد من التزامها بعدم استخدام شعار الدولة لأغراض تجارية وتسويقية، وتعمل على ضبط المخالفين ومصادرة المنتجات المخالفة، بحسب صحيفة "عكاظ" .

وقالت المصادر أن انتشار العباءة التي تحمل شعار المملكة (السيفين والنخلة) بأشكال عدة يعرض مروجي هذه العباءات إلى العقوبة التي تحددها المحكمة المختصة.

وأضافت أن النيابة تطالب بتطبيق عقوبة التعزير المرسل عند إحالة القضية إلى المحكمة، التي تنظرها دوائر التعزير المرسل، التي تختص بنظر كل الجرائم والمطالبات التي ليست لها دائرة مختصة.

وكانت عباءة تحمل شعار المملكة العربية السعودية (السيفين والنخلة)، أثارت الجدل داخل المملكة، بعد أن لجأ أصحاب المنتج للترويج له عبر استخدم شعار الدولة.

SputnikNews

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