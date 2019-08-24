البعثة الأممية في ليبيا: المؤسسة الوطنية للنفط هي الوحيدة المسموح لها بالتصدير

وذكرت البعثة الأممية في ليبيا، عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، أن "رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، مصطفى صنع الله، ناقش ونائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، ستيفاني وليامز، أمس، الحاجة إلى استثمار وطني في قطاع النفط للحفاظ على الإنتاج الحالي وتوفير زيادة الإنتاج في السنوات المقبلة".

وقالت وليامز إن "الأمم المتحدة تتابع عن كثب محاولات تصدير النفط، الأمر الذي يمثل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن"، مؤكدة أن "المؤسسة الوطنية للنفط هي الكيان الوحيد المعترف به دوليا والمخول ببيع النفط الليبي".

يذكر أن ليبيا تشهد اشتباكات مسلحة منذ الإطاحة بالرئيس السابق معمر القذافي، وهي أجواء سمحت بانتشار نشاط جماعات مختلفة تنشط في تصدير النفط خارج البلاد بطريقة غير شرعيةما أسهم في تراجع مداخيل عائدات البلاد من صادرات النفط، التي تعتبر المصدر الرئيسي للمداخيل.