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روسيا تؤكد ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الخاصة بإدلب السورية

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روسيا تؤكد ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الخاصة بإدلب السورية روسيا تؤكد ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الخاصة بإدلب السورية

جي بي سي نيوز :- شددت وزارة الخارجية الروسية، على ضرورة الالتزام بجميع الاتفاقيات الخاصة بإدلب السورية، الهادفة إلى "مكافحة الإرهابيين وضمان سلامة المدنيين".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الخميس، في العاصمة موسكو.

وقالت زاخاروفا: "من المهم الالتزام بجميع الاتفاقيات الخاصة بإدلب (شمال غرب)، الهادفة في الوقت نفسه إلى مواصلة محاربة الإرهاب، وضمان أمن المدنيين".

وأضافت أن بلادها ستواصل التعاون مع تركيا في إطار اتفاق "سوتشي"، الذي تم التوصل إليه في 17 سبتمبر/ أيلول 2018.

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري,وفق الاناضول .

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في سبتمبر 2018، بمدينة سوتشي الروسية.

جي بي سي نيوز

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