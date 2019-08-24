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مؤسسة الحبوب:شراء 10%من احتياجات القمح السنوية من شركات سعودية بالخارج

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مؤسسة الحبوب:شراء 10%من احتياجات القمح السنوية من شركات سعودية بالخارج مؤسسة الحبوب:شراء 10%من احتياجات القمح السنوية من شركات سعودية بالخارج

الرياض – مباشر: قالت المؤسسة العامة للحبوب في المملكة العربية ، إنها ستشتري 10 بالمائة من احتياجاتها السنوية من القمح من شركات بالخارج يسيطر عليها سعوديون.

 

وأضافت المؤسسة في بيان اليوم السبت، أن المستثمرين السعوديين يجب أن يملكوا 51 بالمائة على الأقل من هذه الشركات وأن تكون قادرة على إنتاج 5000 طن من القمح داخل البلد الذي تنتج فيه حتى تكون مؤهلة لذلك.

وسيكون على المؤسسات المهتمة التسجيل في وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية فيما ستطرح المؤسسة العامة للحبوب عطاءات بأسعار تتناسب مع الأسواق الدولية، بحسب المؤسسة.

كانت المؤسسة قالت في وقت سابق من الشهر الجاري، إنها ستخفض مواصفاتها للأضرار الناجمة عن الحشرات في واردات القمح اعتبارا من العطاء القادم.

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